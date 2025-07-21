Filenin Sultanları'na büyük ayıp - Son Dakika
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Filenin Sultanları'na büyük ayıp

Filenin Sultanları\'na büyük ayıp
21.07.2025 08:56
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FIVB Milletler Ligi final etabında mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya'ya ekonomi sınıfında seyahat etmesi büyük tepki çekti. Ay Yıldızlılar, 23-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek finallerde sahneye çıkacak. Çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak olan milli takımın ekonomi sınıfında seyahat etmesi, spor kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu.

Finelinin Sultanları 23-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde sahneye çıkacak. Polonya'ya giden Milli Takımın ekonomi sınıfında seyahat etmesi büyük tepki topladı.

BÜYÜK MAÇ 24 TEMMUZ'DA

Ay Yıldızlılar çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak. Kritik mücadele, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AYNI OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Ay Yıldızlılar daha önce de 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere ABD'ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında uçmuş ve spor kamuoyunda büyük tartışmalar yaşanmıştı.

Filenin Sultanları'na büyük ayıp

Ay Yıldızlılar bu kez de ekonomi sınıfında Polonya'ya seyahat etti. Filenin Sultanları Lodz şehrinde oynanacak VNL finallerine tarifeli uçakla giderken ortaya çıkan görüntüler tepki çekti.

Filenin Sultanları'na büyük ayıp
Filenin Sultanları'na büyük ayıp

Filenin Sultanları, Polonya'da yapılacak finallerde ilk olarak Asya ekibi Japonya ile karşılaşacak. Japonya'yı geçmesi halinde ise yarı finalde rakibimiz Brezilya- Almanya eşleşmesinin galibi olacak.

Çeyrek Final eşleşmelerinde diğer iki maç;

  • İtalya-ABD
  • Polonya-Çin

Filenin Sultanları, Japonya, Ekonomi, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları'na büyük ayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 5059145:
    hiç te ayıp değil tamda olması gereken?????? 16 6 Yanıtla
  • emir2003:
    Millet özel uçakla uçsun, milliler tarifeli uçsun. Herkes tarifeli uçsun kardeşim 15 6 Yanıtla
  • pol1qaz789:
    Niye?, boyları mı küçülüyor.. 0 1 Yanıtla
  • 1894577:
    Başarı galincede FİLENİN SULTANLARI diye övünürüz. Di mi. Başkaları tuvalete bile özel uçakla gitsin. Bunlara gelince tarifeli uçak. Bari hepsi yanyana uçsa. Her biri başka bir köşede 1 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    çünkü siyasal islam da kadınlara değer yoktur kadınlar her zaman ötekileştirilir örnek ülkeler de örnekleri çok daha bunlar başlangıç 0 0 Yanıtla
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