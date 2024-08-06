Filenin Sultanları\'nın Paris Olimpiyatları yarı finalindeki rakibi İtalya oldu

Spor

ParisOlimpiyat Oyunları'nda voleybol heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Çeyrek finalde organizasyonun güçlü takımlarından Çin'i 3-2 mağlup ederek olimpiyatlarda ilk defa yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi belli oldu.

RAKİBİMİZ İTALYA

Filenin Sultanları'nın olimpiyatlarda final bileti için mücadele edeceği takım İtalya oldu. Ay-yıldızlı takımımız, yarı final maçını 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynayacak.

SULTANLARIN YARI FİNAL YOLU

Olimpiyat şampiyonu olmak isteyen Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nda 4 karşılaşma oynadı. C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçta Hollanda karşısında 2-0'dan dönüş yaparak karşılaşmayı 3-2 kazandı. Olimpiyatlardaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 geçmeyi başaran Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında ise İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Çeyrek finali garantileyen Daniele Santarelli'nin öğrencileri, bu turda da Çin'i 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.