Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları yarı finalindeki rakibi İtalya oldu - Son Dakika
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Spor

Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları yarı finalindeki rakibi İtalya oldu

Filenin Sultanları\'nın Paris Olimpiyatları yarı finalindeki rakibi İtalya oldu

Çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale kalan ve bunu ilk kez başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yarı finaldeki rakibi İtalya oldu. Filenin Sultanları, 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de final bileti için sahaya çıkacak.

06.08.2024 23:54
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ParisOlimpiyat Oyunları'nda voleybol heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Çeyrek finalde organizasyonun güçlü takımlarından Çin'i 3-2 mağlup ederek olimpiyatlarda ilk defa yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi belli oldu.

RAKİBİMİZ İTALYA

Filenin Sultanları'nın olimpiyatlarda final bileti için mücadele edeceği takım İtalya oldu. Ay-yıldızlı takımımız, yarı final maçını 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynayacak.

SULTANLARIN YARI FİNAL YOLU

Olimpiyat şampiyonu olmak isteyen Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nda 4 karşılaşma oynadı. C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçta Hollanda karşısında 2-0'dan dönüş yaparak karşılaşmayı 3-2 kazandı. Olimpiyatlardaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 geçmeyi başaran Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında ise İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Çeyrek finali garantileyen Daniele Santarelli'nin öğrencileri, bu turda da Çin'i 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

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Son Dakika Spor Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları yarı finalindeki rakibi İtalya oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları yarı finalindeki rakibi İtalya oldu - Son Dakika
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