Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi! - Son Dakika
Üye Girişi

Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!

17.07.2022 16:46
Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 3.'lük karşılaşmasında Sırbistan'a 3-0 yenildi. Bu sonuçla ay-yıldızlılar turnuvayı 4. sırada bitirdi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, şampiyonayı dördüncü tamamladı.

BRONZ MADALYAYI KAÇIRDIK

FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Türkiye rakibi Sırbistan'a 3-0 yenilerek FIVB Milletler Ligi'ni dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Sırbistan ise Milletler Ligi'ni üçüncü bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

1. SET SONUCU: Türkiye 25-27 Sırbistan

2. SET SONUCU: Türkiye 17-25 Sırbistan

3. SET SONUCU: Türkiye 24-26 Sırbistan

YORUMLAR
500
Milli maçta 'voleybolda eşitliğe' vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu... Milli maçta 'voleybolda eşitliğe' vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu... Filenin Sultanları FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde dördüncü oldu Filenin Sultanları FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde dördüncü oldu

Filenin Sultanları, Sırbistan, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi! - Son Dakika


Son Dakika
16:52 2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:52 Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
15:17 Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
15:06 Trakya'da çekirge ve tırtıl alarmı! Marmara'ya doğru ilerliyorlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 16:58:42. #1.12#
SON DAKİKA: Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement