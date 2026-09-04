Filenin Sultanları yarın Sırbistan'la İstanbul'da yarı final için kozlarını paylaşacak - Son Dakika
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Filenin Sultanları yarın Sırbistan'la İstanbul'da yarı final için kozlarını paylaşacak

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşılaşacak. Son Avrupa şampiyonu Türkiye, 7 maçta 6 galibiyet alarak finale yükselmek için sahaya çıkacak; müsabaka TRT 1'den canlı yayımlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Organizasyonun diğer yarı final mücadelesinde Polonya ile İtalya, saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan "Filenin Sultanları", son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı.

Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası'nda yarın oynanacak yarı final ve 6 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarına İstanbul ev sahipliği yapacak.

Türkiye, toplam 8. kez yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 6. kez yarı finale yükseldi.

Tarihinde 8 kez yarı finale çıkan Türkiye, sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da üst üste son 4 takım arasına kalmayı başardı.

Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.

Avrupa şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "3" numara olarak katıldığı organizasyonda adım adım ilerleyerek seyircisi önünde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Sırbistan, yarı finale 7'de 7 ile geldi

Avrupa Şampinası tarihinde son 4 finalde yer alan Sırbistan, İstanbul'daki organizasyonda Türkiye ile finale yükselmek için mücadele verecek.

Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Sırbistan, yarı finale kadar 7 maçta rakiplerine yalnızca 2 set verdi. B Grubu'nu 5'te 5 ile lider tamamlayan Sırplar, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı 3-0'la geçti.

Sırbistan'ın Avrupa şampiyonaları tarihinde 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor.

Türkiye, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 ile geçmeyi başararak şampiyon olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Filenin Sultanları yarın Sırbistan'la İstanbul'da yarı final için kozlarını paylaşacak - Son Dakika

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