2026 Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızda, Ankara’da oynanacak 2. etap karşılaşmaları öncesinde kaptanlık bandının yeni sahibi belli oldu.
Kaptan Eda Erdem’in yer almadığı turnuvanın Brezilya’daki ilk haftasında takıma İlkin Aydın liderlik etmişti; Ankara etabında ise bu önemli görev deneyimli libero Gizem Örge’ye emanet edildi.
Genç ağırlıklı bir kadroyla katıldığı Brezilya etabını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Ankara Spor Salonu’nda seyircisi önüne çıkacak. Millilerimiz bu etapta sırasıyla Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile kozlarını paylaşacak.
A Milli Takımımızın Ankara etabı kadrosu:
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge (Kaptan)
Maç programı:
Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları'nın yeni kaptanı belli oldu - Son Dakika
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