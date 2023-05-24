Finalden sonra Jorge Jesus'tan sert çıkış: Çok fazla maç sahada oynanmadan kazanmış sayıldı - Son Dakika
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Finalden sonra Jorge Jesus'tan sert çıkış: Çok fazla maç sahada oynanmadan kazanmış sayıldı

Finalden sonra Jorge Jesus'tan sert çıkış: Çok fazla maç sahada oynanmadan kazanmış sayıldı

24.05.2023 23:55

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki futbolu eleştiren Portekizli çalıştırıcı, "Bu sezon içerisinde, bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler var. Şampiyon olsak da bu düşüncemi tekrarlarım, değiştirmem. Çok fazla maç sahada oynanmadan kazanmış sayıldı. Olan oldu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"KALİTELİ GOLLER ATTIK"

Kupadaki hedefine ulaştıklarını söyleyen Jesus, "Hedefimiz bugün kazanıp finale kalmaktı. Kaliteli oyunla gerçekleştirdik bunu. Oyuncularım özgüvenli, fiziksel ve mental olarak çok güçlüler. Kaliteli ve güçlü bir oyun sergiledik. Ancak kaliteli takımların atabileceği goller attık, teknik ve taktiksel anlamda. Oyuncularımı ve taraftarlarımı tebrik ediyorum. Umarım finalde yine bu kadar çok Fenerbahçe taraftarı ve bu kadar güzel bir destek olur." dedi.

"HİÇ BÖYLE BİR SEZON GEÇİRMEDİM"

Kendisi için çok farklı bir sezon olduğunu söyleyen Jesus, "Bu sezon garip bir sezon oldu. 3 tane hazırlık dönemi geçirdik. Hayatımda hiç bu tarz bir şeyle karşılaşmadım. Şu an takımın içinde bulunduğu durum iyi" şeklinde konuştu.

"ÇOĞU MAÇ SAHADA OYNANMADAN KAZANILMIŞ SAYILDI"

Ligdeki gidişata da değinen Jesus, "Sezon bizim için şu ana kadar iyi geçti, kupada harika geçti. Çünkü, kupada finale yükseldik. Ligde ise harika diyemem. Harika diyebilmem için ilk sırada olmamız gerekirdi. Hala iki maç var. Hala ligi kazanma imkanımız var. Bu sezon içerisinde, bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler var. Şampiyon olsak da bu düşüncemi tekrarlarım, değiştirmem. Çok fazla maç sahada oynanmadan kazanmış sayıldı. Olan oldu. Fenerbahçe sezonun sonunda kaliteli bir futbol oynuyor. Sezona bakınca en iyi dönemimizdeyiz" ifadelerini kullandı.

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Finalin tadını bile çıkarmadı! Sivasspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan sert çıkış Finalin tadını bile çıkarmadı! Sivasspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan sert çıkış

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Son Dakika Spor Finalden sonra Jorge Jesus'tan sert çıkış: Çok fazla maç sahada oynanmadan kazanmış sayıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Finalden sonra Jorge Jesus'tan sert çıkış: Çok fazla maç sahada oynanmadan kazanmış sayıldı - Son Dakika
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