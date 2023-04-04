Fiorentina'da Ranieri, sakatlık numarası yaparak takım arkadaşı Amrabat'ın orucunu açmasını sağladı

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Inter ile Fiorentina, İtalya Serie A'nın 28. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi tek golle kazanan Fiorentina'da Lucas Ranieri'nin oruç tutan takım arkadaşı için yaptığı hareket büyük alkış aldı.

ARKADAŞININ ORUÇ AÇMASI İÇİN SAKATLIK NUMARASI YAPTI

Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken Lucas Ranieri, takım arkadaşı Sofyan Amrabat'ın orucunu açabilmesi için kendini yere bırakarak sakatlık numarası yaptı. Bu sırada Amrabat kenara gelerek hızlıca orucunu açtı.

FRANSA'NIN İFTAR YASAĞI TEPKİ ÇEKTİ

İngiltere ve Hollanda'da oruç tutan futbolcular için iftar vaktinde oyun durduruluyor. Ancak İtalya ve Fransa gibi diğer büyük liglerde bu uygulamaya geçilmedi. Son olarak Fransa'da kesin bir kararla oruç tutan futbolculara bir ayrıcalık tanınmayacağının açıklanması büyük tepki çekmişti.