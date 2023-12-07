Eski hakem olan şimdilerde ise yorumculuk yapan Fırat Aydınus'un 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisiyle ilgili hakem kehaneti gerçek oldu.
Aydınus, canlı yayında derbinin hakeminin şimdiden belli olduğunu söylemişti. Aydınus, "Derbinin hakemini şimdiden belirlemişler. Tarihe not düşülsün şu an canlı yayında söylüyorum. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu" demişti.
Aydınus'un kehaneti gerçek oldu. Cumartesi günü oynanacak dev maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev yapacak.
Aydınus 24 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray maçının hakeminin de Halil Umut Meler olacağını öne sürmüştü. Beşiktaş-Fenerbahçe kehanetinin tutmasının ardından gözler 24 Aralık'taki maçın hakeminin kim olacağına çevrildi.
Son Dakika › Spor › Kehaneti tuttu! Fırat Aydınus, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemini günler öncesinden bildi - Son Dakika