Fırat Okul: Galatasaray Avrupa Ligi Şampiyonluğu Hedefliyor - Son Dakika
Fırat Okul: Galatasaray Avrupa Ligi Şampiyonluğu Hedefliyor

16.04.2026 11:46
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Fırat Okul, FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk istiyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Fırat Okul, sarı-kırmızılı ekiple FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamak istediğini belirtti.

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Altılı Final organizasyonunun yarı final etabında yarın İspanyol ekibi??????? Casademont Zaragoza ile karşılaşacak sarı-kırmızılı basketbol takımının tecrübeli çalıştırıcısı Fırat Okul, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final'de mücadele etmenin önemine değinen Okul, "Galatasaray'ın ve diğer Türk takımlarının hedeflediği yerler bu aşamalar olmalı. Şu anda kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en büyük organizasyonunda mücadele ediyoruz. Bundan dolayı da hedefimiz her buralarda olmak. Özellikle genç oyuncularımızı buralara alıştırmak istiyoruz. Bundan sonra hep kupa için mücadele eden bir takım olmak istiyoruz. Bunun için çok önemli bir adım attık. FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final'de mücadele ediyoruz. Bu durumu da ileriye taşıyıp, yarı finale kaldık. Bu bizi gerçekten çok gururlu ve mutlu ediyor. Bundan sonrası için tabii ki daha iyisini yapabilme fırsatımız var. Bu fırsat bizim için çok değerli. Bunu da kullanmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fırat Okul, sarı-kırmızılı takımın müzesine bir Avrupa Ligi kupası daha eklemek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Galatasaray, daha önce Avrupa Ligi kupası kazandı. Buna devam edip müzemize bir kupa daha koyabiliriz. Bu ciddi bir yükümlülük. Bunun düşüncesi de zaten insanı çok mutlu ediyor. Bütün oyuncu grubu ve ekibimiz bunu düşünüyor. Bunu hayal ediyoruz. Sıkıntılar yaşadık. Oyuncularımız da sakatlandı ama bunların hepsini bir kenara koyacağız. Sonuçta iki maç oynayacağız. Daha önce birçok kez yaptığımız gibi sahaya en iyi performansımızı yansıtacağız. Belki kağıt üstünde başka takımlar favori görülebilir. Yine de en iyisini yapıp, şampiyonluk gururunu yaşamak istiyoruz. Bu bizim için ciddi bir sorumluluk. Buralarda olmak ve sürekliliği sağlamak, bizi bu kupaya yeniden ulaşmak için hazır tutacak."

"Galatasaray Kulübü, buralara alışık"

Galatasaray Kulübünün tarih boyunca birçok branşta Avrupa'da önemli başarılar elde ettiğini dile getiren 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Galatasaray, futbol ve diğer branşlarda Avrupa'da başarılar elde etti. Çocukluktan beri taraftarı olduğum kulüpte bu şansı yakalamak benim için çok değerli. Daha önce Final Four'da final tecrübesi yaşamıştım. Bu kupayı alma şansım olmuştu. Kazanamamıştık ama finalist olmuştuk. Şu anda bir fırsat daha elimize geldi. Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyin en iyisini, hatta daha fazlasını yapacağız. Galatasaray Kulübü, buralara alışık." şeklinde konuştu.

Şu anda tamamen FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final'e odaklandıklarını aktaran Okul, "Gelecekle ilgili kulübün mutlaka düşünceleri vardır. Biz, daha şu anda onlara çok odaklanmadık. Kulüp mutlaka planlar yapıyordur ama ben şu anda sadece yarı finalde oynayacağımız maça odaklandım." dedi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Fırat Okul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fırat Okul: Galatasaray Avrupa Ligi Şampiyonluğu Hedefliyor - Son Dakika

