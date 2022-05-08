Fırat Üniversitesi, iki branşta Türkiye Finalleri'ne katılıyor - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi, iki branşta Türkiye Finalleri'ne katılıyor

08.05.2022 15:44
Fırat Üniversitesi, iki branşta Türkiye Finalleri'ne katılıyor

Fırat Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı ile futbol takımı Süper Lig'e terfi maçlarına katılacak.

Fırat Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı ile futbol takımı Süper Lig'e terfi maçlarına katılacak.

Fırat Üniversitesi Voleybol Erkek Takımı ve futbol takımı Süper Lig'e terfi müsabakalarına katılacak. Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde toplam 4 üniversitenin erkek takımları olmak üzere 80 sporcunun katıldığı Üniversiteler Voleybol 1. Lig Grup Birinciliği müsabakalarında şampiyon olan Fırat Üniversitesi Voleybol Erkek Takımı, 9-13 Mayıs tarihleri arasında Afyon'da düzenlenecek olan Üniversitelerarası Süper Lig terfi voleybol müsabakalarında Elazığ'ı temsil edecek. Burak Apaydın idaresindeki Fırat Üniversitesi Futbol Takımı da aynı tarihlerde Burdur'da düzenlenecek olan Üniversitelerarası Süper Lig Terfi Futbol müsabakalarında mücadele edecek. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, iki branşta Türkiye Finalleri'ne katılıyor
Fırat Üniversitesi, iki branşta Türkiye Finalleri'ne katılıyor

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08 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı 08 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Fırat Üniversitesi, voleybol, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fırat Üniversitesi, iki branşta Türkiye Finalleri'ne katılıyor - Son Dakika


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