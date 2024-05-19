Spor

Fırat Üniversitesi Rektörü, öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmayarak halı saha maçı yaptı.

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğrenci Topluluğu Başkanı Hatip Karataş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'a sosyal medyadan maç yapmayı teklif etti. "Sayın hocam siz ve ekibinizin iyi futbol oynadığını öğrendik.19 Mayıs nedeniyle FİMÜ öğrenci topluluğu olarak bizler de sizinle bir futbol maçı yapmak istiyoruz. Uygun görürseniz çok memnun oluruz hocam, saygılar" şeklinde paylaşım yapan öğrenciye cevap veren Rektör Prof. Dr. Göktaş, "Tamam olur inşallah. Ekibe bilgi veriyorum, organizasyonu hazırlasınlar. Yaşlılara acırsınız inşallah" dedi.

Daha sonra Rektör Göktaş'ın da aralarında yer aldığı üniversite yönetimi ile öğrenciler, Rektörlük Kampüsünde bulunan halı sahada karşılaştı. Kıyasa geçen maç 5 - 5'lik beraberlikle sonuçlandı. - ELAZIĞ