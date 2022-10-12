FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Son Dakika
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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

12.10.2022 00:02
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan çeyrek final maçlarında ABD, Türkiye'yi 3-0, Sırbistan da ev sahibi ülkeyi 3-2'lik setlerle mağlup etti.

Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki çeyrek final müsabakalarında ise İtalya, Çin'i 3-1, Brezilya da Japonya'yı 3-2'lik skorlarla yenerek son dört takım arasına kaldı.

Yarı finalde İtalya ile Brezilya, Sırbistan ile de ABD karşı karşıya gelecek.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti ABD-Türkiye maçının ardından ABD-Türkiye maçının ardından
Kaynak: AA

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