FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Yarı finalde İtalya ile Brezilya, Sırbistan ile de ABD karşı karşıya gelecek.

Hollanda 'nın Apeldoorn kentindeki çeyrek final müsabakalarında ise İtalya , Çin'i 3-1, Brezilya da Japonya 'yı 3-2'lik skorlarla yenerek son dört takım arasına kaldı.

Kaynak: AA

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