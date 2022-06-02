FIVB Milletler Ligi: Bulgaristan: 3 Hollanda: 2 - Son Dakika
Üye Girişi

FIVB Milletler Ligi: Bulgaristan: 3 Hollanda: 2

02.06.2022 18:48
FIVB Milletler Ligi: Bulgaristan: 3 Hollanda: 2

FIVM Voleybol Milliler Ligi beşinci maçında Bulgaristan, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

FIVM Voleybol Milliler Ligi beşinci maçında Bulgaristan, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Simonovska Sonja (Karadağ), Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti)

Bulgaristan: Dimitrova Gergana, Dimitrova Nasya, Paskova Miroslava, Kitipova Lora, Barakova Petya, Saykova Borislava (Todorova mira, Vuchkova, Todorova Zhana, Marinova, Chausheva, Milanova, Shahpazova, Vasileva)

Hollanda: Savelkoel Fleur, Plak Celeste, Knollema Jolien, Lohuis Juliet, Schoot Myrthe, Van Aalen Sarah (Bongaerts, Baijens, Vos, Jasper, Timmerman, de Zwart, Reesing Dambring

Setler: 25-15, 12-25, 19-25, 25-15, 15-7

Süre: 130 dakika (25, 24, 26, 25, 15) - ANKARA

YORUMLAR
500
Adıyaman'da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü Adıyaman'da toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü Fenerbahçe Opet, milli voleybolcu Meryem Boz'u kadrosuna kattı Fenerbahçe Opet, milli voleybolcu Meryem Boz'u kadrosuna kattı
Kaynak: İHA

Bulgaristan, voleybol, Hollanda, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Milletler Ligi: Bulgaristan: 3 Hollanda: 2 - Son Dakika


Son Dakika
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'e mühimmat yığdı
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 18:54:44. #1.12#
SON DAKİKA: FIVB Milletler Ligi: Bulgaristan: 3 Hollanda: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement