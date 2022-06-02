FIVB Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika
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FIVB Voleybol Milletler Ligi

02.06.2022 21:47
FIVB Voleybol Milletler Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Sokol Katarzyna (Polonya), Khattab Taghrid (Mısır)Belçika: Herbots, Lemmens, Martin, Van Gestel, Van Avermaet, Van de Vyver (Rampelberg, Van Sas, Stragier, Koulberg)İtalya: Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor, Perinelli, Chirichella (De Gennaro, Fersino, Lubian,...

Salon: Ankara

Hakemler: Sokol Katarzyna (Polonya), Khattab Taghrid (Mısır)

Belçika: Herbots, Lemmens, Martin, Van Gestel, Van Avermaet, Van de Vyver (Rampelberg, Van Sas, Stragier, Koulberg)

İtalya: Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor, Perinelli, Chirichella (De Gennaro, Fersino, Lubian, Bosio, D'Odorico, Enweonwu, Mazzaro)

Setler: 25-21, 19-25, 23-25, 20-25

Süre: 107 dakika (23, 25, 32, 27)

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında İtalya, Belçika'yı 3-1 yendi.

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Kaynak: AA

voleybol, Polonya, Mısır, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIVB Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika
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