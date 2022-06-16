FIVB Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika
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FIVB Voleybol Milletler Ligi

16.06.2022 06:55
FIVB Voleybol Milletler Ligi

Salon: Nilson Nelson Gymnasium SalonuHakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)Brezilya: Fernanda, Diana, Priscila, Gabi, Ana Carolina, Ana Cristina (Nyeme, Kisy, Gabriela, Rosamaria, Silva)Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar,...

Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Brezilya: Fernanda, Diana, Priscila, Gabi, Ana Carolina, Ana Cristina (Nyeme, Kisy, Gabriela, Rosamaria, Silva)

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ( Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)

Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 25-23

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında konuk olduğu Brezilya'ya 3-1 yenildi.

Ay-yıldızlılar, ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Brezilya, voleybol, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Voleybol Milletler Ligi - Son Dakika

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