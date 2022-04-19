FIVB Voleybol Milletler Ligi biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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FIVB Voleybol Milletler Ligi biletleri satışa çıktı

19.04.2022 11:04
FIVB Voleybol Milletler Ligi biletleri satışa çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadelede edeceği FIVB Milletler Ligi'nde Ankara'da oynanacak ilk hafta maçlarının bilet satışı başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadelede edeceği FIVB Milletler Ligi'nde Ankara'da oynanacak ilk hafta maçlarının bilet satışı başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milletler Ligi'nin ilk haftasında milli takım, 31 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde İtalya, Çin, Bulgaristan ve Belçika ile mücadele edecek.

Ankara'da oynanacak ilk hafta karşılaşmalarında Sırbistan, Tayland ve Hollanda takımları da yer alacak.

Karşılaşmaların biletleri, 4 farklı kategoride (günlük, grup aşaması kombine, final kombine ve tüm maçlar kombine) alınabilecek.

Milli Takım, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Milliler, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara'da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihlerinde Brasilia'da (Brezilya), üçüncü haftasında da 29 Haziran-2 Temmuz 2022 tarihlerinde Calgary'de (Kanada) mücadele edecek.

2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde yine Ankara'da düzenlenecek.

2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti.

Milli takımın ilk hafta maçlarının programı şöyle:

31 Mayıs Salı:

18.30 Türkiye-İtalya

3 Haziran Cuma:

19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran Cumartesi:

19.00 Bulgaristan-Türkiye

5 Haziran Pazar:

19.00 Türkiye-Belçika

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIVB Voleybol Milletler Ligi biletleri satışa çıktı - Son Dakika


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