Flamengo and Cruzeiro players sit in solidarity with Vinicius Junior after racist incident
29.05.2023 19:46
During the 8th week of the Brazilian League, all players and referees sat in solidarity with Real Madrid star Vinicius Junior, who was subjected to racist abuse during a La Liga match in Spain. The incident caused a stir in the football world, with many praising the show of support for the player.
FUTBOL DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI
Dünyanın en önemli kulüpleri arasında olan Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a gösterilen bu destek futbol dünyasında büyük beğeni aldı.
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29.05.2023 20:27:19. #1.12#
SON DAKİKA: Flamengo and Cruzeiro players sit in solidarity with Vinicius Junior after racist incident - Son Dakika