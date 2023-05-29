Flamengo and Cruzeiro players sit in solidarity with Vinicius Junior after racist incident - Son Dakika
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Flamengo and Cruzeiro players sit in solidarity with Vinicius Junior after racist incident

29.05.2023 19:46

During the 8th week of the Brazilian League, all players and referees sat in solidarity with Real Madrid star Vinicius Junior, who was subjected to racist abuse during a La Liga match in Spain. The incident caused a stir in the football world, with many praising the show of support for the player.

Brezilya Ligi'nin 8'inci hafta mücadelesinde Flamengo İle Cruzeiro takımları kozlarını paylaştı. Maçın başlamasının ardından İspanya'da ırkçı saldırılara uğrayan Vinicius için sahadaki tüm oyuncular ve hakemler oturma eylemi gerçekleştirdi.

FUTBOL DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI

Dünyanın en önemli kulüpleri arasında olan Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a gösterilen bu destek futbol dünyasında büyük beğeni aldı.

NE OLMUŞTU?

İspanya La Liga'nın 35'inci haftasına damga vuran olay, Valencia-Real Madrid maçının ikinci yarısında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'un, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurmasıyla yaşanmıştı. Vinicius'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil olmuş, ardından polis görevlileri tribüne giderek, söz konusu taraftarın olduğu bölümü boşaltmıştı.

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Vinicius Junior, Real Madrid, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Flamengo and Cruzeiro players sit in solidarity with Vinicius Junior after racist incident - Son Dakika


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