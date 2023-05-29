Flamengo and Cruzeiro players sit in solidarity with Vinicius Junior after racist incident

Brezilya Ligi'nin 8'inci hafta mücadelesinde Flamengo İle Cruzeiro takımları kozlarını paylaştı. Maçın başlamasının ardından İspanya'da ırkçı saldırılara uğrayan Vinicius için sahadaki tüm oyuncular ve hakemler oturma eylemi gerçekleştirdi.

FUTBOL DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI

Dünyanın en önemli kulüpleri arasında olan Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a gösterilen bu destek futbol dünyasında büyük beğeni aldı.

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