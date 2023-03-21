Böyle protesto görülmedi! Tribünlerden Vitor Pereira'ya "Elek" tezahüratı - Son Dakika
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Böyle protesto görülmedi! Tribünlerden Vitor Pereira'ya "Elek" tezahüratı

21.03.2023 10:53

Flamengo Teknik Direktörü Vitor Pereira, Vasco da Gama karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyet esnasında taraftarların sert protestosuna maruz kaldı. Taraftarlar, 79. dakikada Arrascaeta'yı oyundan çıkaran Pereira'ya hep bir ağızdan "Eşek" haykırdı.

İki farklı dönemde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Vitor Pereira, Flamengo'da zor günler geçiriyor. Portekizli hoca son oynanan Carioca Kupası yarı final maçında sahadan galibiyet ayrılmasına rağmen tepkiyle karşılaştı.

TRİBÜNLERDEN SEVİYESİZ PROTESTO

Vitor Pereira'nın 79. dakikada Arrascaeta'yı oyundan almasının ardından tribünler hep bir ağızdan Portekizli hocaya, "Eşek" diye bağırdı.

"BU HAFTA BOYUNCA AĞRI HİSSETTİ"

Maç sonu açıklamalarda bulunan Pereira ise, "Arrascaeta hafta boyunca ağrı hissetti. Bunu herkes biliyor. Oynaması konusunda şüphelerimiz vardı ancak yarı final karşılaşması oynadığımız için biraz risk aldık. Doğal olarak oyun boyunca ağrıları vardı. Bundan dolayı da makul bir zamanda onu oyundan aldık. O bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

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Flamengo, Spor, Son Dakika

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