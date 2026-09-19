Foça'da U18 Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Türkiye ekipleri 25-29'luk maçlara kaldı - Son Dakika
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Foça'da U18 Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Türkiye ekipleri 25-29'luk maçlara kaldı

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Foça\'da U18 Plaj Voleybolu Şampiyonası\'nda Türkiye ekipleri 25-29\'luk maçlara kaldı
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Foça'da düzenlenen 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda grup ve eleme etabı tamamlandı; Türkiye'yi temsil eden ekipler son 24'e kalamadı. Ay-yıldızlı ekipler 25-29'unculuk maçlarında mücadele edecek, şampiyonada bugün son 24 turu başlayacak.

FOÇA'da düzenlenen 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda grup ve eleme etabı tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden ekipler son 24'e kalamazken, Avrupa'nın genç yıldızları bugün şampiyonluk yolunda mücadeleye devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle, Foça Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda heyecan tavan yaptı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Avrupa'nın 35 ülkesinden 70 takımın mücadele ettiği şampiyonada, Türkiye'yi erkeklerde 3, kadınlarda ise 2 takım temsil etti. Ali İlçan Sosyal Tesisleri ve İtfaiye Meydanı'nda oynanan karşılaşmaların ardından ay-yıldızlı ekiplerimiz, son 24'e kalma başarısı gösteremedi. Erkeklerde Freddie Jude Foks-Kemal Eser Polat, İsmail Hakkı Kılınç-Melih Görkem Mangırcı ve İsmail Seyliğli-Kaan Bilgili; kadınlarda ise İrem Yener-Ela Köse ile Alisa Solak-Beste Söğüş ikilileri, 25-29'unculuk maçlarında mücadele edecek.

Şampiyonada grup ve eleme aşamalarının ardından bir üst tura yükselen takımlar, son 24 turunda Avrupa şampiyonluğu yolunda önemli bir mücadele verecek. Kadınlarda Polonya, Avusturya, Yunanistan, Finlandiya, Letonya, Hırvatistan, Almanya, Danimarka, İsveç, Estonya, Fransa, Ukrayna, İtalya, Slovakya, Moldova ve Rusya'nın takımları mücadele edecek. Erkeklerde ise Finlandiya, Danimarka, Macaristan, Çekya, Polonya, Rusya, İngiltere, Litvanya, Estonya, Romanya, Hırvatistan, Ukrayna, Fransa ve İsveç'in takımları sahaya çıkacak. Bugün başlayacak son 24 turunun ardından başarılı olan takımlar, son 16 ve çeyrek final karşılaşmalarında Avrupa şampiyonluğu için mücadele etmeyi sürdürecek.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK DESTEK

Organizasyonda, karşılaşmalar kadar tribünlerdeki coşku da dikkat çekiyor. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden takımların mücadelelerini izleyen sporseverler, genç sporculara büyük destek veriyor. Aileleriyle birlikte milli takımlarımızı desteklemek için tribünleri dolduran minik taraftarların yanı sıra farklı yaş gruplarından sporseverler de karşılaşmaları ilgiyle takip ediyor. Avrupa'nın genç plaj voleybolcularını Foça'da buluşturan şampiyona, yarın oynanacak karşılaştırmanın ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: DHA
TürkiyeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Foça'da U18 Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Türkiye ekipleri 25-29'luk maçlara kaldı - Son Dakika
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