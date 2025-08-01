FOMGET Kadın Takımı UEFA'da Finalde

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde yarın İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile karşılaşacak.

Başkent Tiran'da Futbol Evi Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Belçikalı hakem Jana Van Laere'nin yöneteceği karşılaşmada Margot Jacobs ve Jilan Taher yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Bu maçı kazanacak takım tur atlayacak ve İzlanda'da yapılacak 4'lü etaba katılacak.