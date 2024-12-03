FOMGET ve GESK'ten Farkındalık Maçı - Son Dakika
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FOMGET ve GESK'ten Farkındalık Maçı

FOMGET ve GESK\'ten Farkındalık Maçı

FOMGET Kadın Futbol Takımı, Dünya Engelliler Günü'nde GESK ile farkındalık maçı yaptı.

03.12.2024 18:50
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Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) Kadın Futbol Takımı ile "farkındalık" maç yaptı.

Yenimahalle İlçesindeki Hasan Ali Yücel Parkı'nda oynanan karşılaşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve davetliler katıldı.

Sorumluluk projesi kapsamındaki maçta Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'te forma giyen futbolcular gözlerini kapatarak mücadele etti.

Karşılaşma, maçın ardından kullanılan penaltı atışları sonucunda 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş gösteri maçı öncesinde yaptığı açıklamada kendilerine düşenin engelli engelsiz ayrımını ortadan kaldırarak Ankara'da yaşayan her bireyin rahatça kentin bütün nimetlerinden yararlanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

"Elbet eksikliklerimiz var ancak bugün burada yapılacak maç farkındalık yaratacak." diyen Yavaş, "Toplumun büyük bir çoğunluğunun bize destek olması gerekiyor, zaman zaman kentimizin birçok yerinde doğalgaz, altyapı işlemleri gibi kazılar oluyor veya parklarda bazen müteahhit hataları sebebi ile engellilere uygun yerler olmuyor. Bunların bize duyurulmasını rica ediyorum bu sayede engelli vatandaşlarımız için daha güvenli alanlar yaratabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar ise "2009'dan beri Yenimahalle'de engelli vatandaşlarımla çok ciddi yollar yürüdük. Engelli Yaşam Merkezleri yaptık, engelliler kreşi açtık ve 550 çocuğumuza bakıyoruz. Engelli derneklerine sahip çıktık. En fazla engelli okulu olan ilçelerden birisi Yenimahalle'dir. Engelli okullarının da bütün gücümüzle bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz." diye konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da engelli vatandaşlara destek olmaya her zaman devam edeceklerini kaydetti.

Organizasyonda Agarta Kozmetik, yürüme engelli bireylere tekerlekli sandalyeler hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor FOMGET ve GESK'ten Farkındalık Maçı - Son Dakika

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