Çağlar Söyüncü, İspanya devine imza atıyor! Yeniden parlak günlerine dönebilir

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün bonservisi elinde olduğu için sezon sonunda Süper Lig ekiplerine transfer olabileceği konuşuluyordu. Ancak milli futbolcunun planları arasında Süper Lig'in yer almadığı öğrenildi. Marca'daki habere göre Atletico Madrid, Çağlar'la imza aşamasına geldi.

2021'DE 45 MİLYON EUROYU GÖRDÜ

2018 yılında Leicester City'e transfer olan Çağlar Söyüncü, burada 125 maça çıkmıştı. Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiren Milli futbolcu 16 haftası geride kalan ligde yalnızca 1 maçta forma giymişti. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan başarılı stoper Çağlar Söyüncü'nün kariyerinde gördüğü en yüksek değer 2021 yılında 45 milyon euroydu.

TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTEMİYOR

Marca'da yer alan habere göre, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Çağlar Söyüncü'nün, Türkiye'ye gelmek istemediği ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği öğrenildi. Leicester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. Söyüncü'nün İspanyol devi Atletico Madrid'e imza atacağı ve şu anda Türkiye'de oynamak istemediği öğrenildi.

SIMEONE'NİN ELİNDE PARLAYABİLİR

Atletico Madrid, yaklaşık 10 yıldır oynadığı savunma futboluyla İspanya'ya ve Avrupa'ya damga vurdu. Teknik Direktör Simeone'nin oyununda stoperlerin önemi çok büyük. Çağlar, Atletico Madrid'de yeniden vitrin yapabilir.