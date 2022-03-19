Formula 1'de 2022 sezonunun ilk pole pozisyonu Leclerc'in oldu - Son Dakika
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Formula 1'de 2022 sezonunun ilk pole pozisyonu Leclerc'in oldu

19.03.2022 19:19
Formula 1'de 2022 sezonunun ilk pole pozisyonu Leclerc'in oldu

Formula 1'de 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'si ile başladı.

Formula 1'de 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'si ile başladı. Sezonun ilk pole pozisyonu, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları koşuldu. Ferrari ve Red Bull'un kıyasıya rekabetine sahne olan sıralama turlarında pole pozisyonunu 1: 30.558'lik derecesiyle Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc elde etti. Red Bull'un Hollandalı pilotu, son şampiyon Max Verstappen 1: 30.681'lik derecesiyle ikinci sırada yer alırken, 3'üncü sıranın sahibi ise 1: 30.687'lik derecesiyle Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz oldu. Red Bull'un bir diğer pilotu Meksikalı Sergio Perez ise kendisine 4'üncü sırada yer buldu.

Formula 1 Gulf Air Bahreyn Grand Prix'sinde yarış, yarın TSİ 18.00'de koşulacak.Sıralama turları sonrasında pilotların sıralaması şu şekilde: 1- Charles Leclerc (Ferrari)2- Max Verstappen (Red Bull)3- Carlos Sainz (Ferrari)4- Sergio Perez (Red Bull)5- Lewis Hamilton (Mercedes)6- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)7- Kevin Magnussen (Haas)8- Fernando Alonso (Alpine)9- George Russell (Mercedes)10- Pierre Gasly (AlphaTauri)11- Esteban Ocon (Alpine)12- Mick Schumacher (Haas)13- Lando Norris (McLaren)14- Alexander Albon (Williams)15- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)16- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)17- Nico Hulkenberg (Aston Martin)18- Daniel Ricciardo (McLaren)19- Lance Stroll (Aston Martin)

20- Nicholas Latifi (Williams)


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Cem Bölükbaşı, Bahreyn'deki F2 sıralama turlarında 20. oldu Cem Bölükbaşı, Bahreyn'deki F2 sıralama turlarında 20. oldu MotoGP'de sıradaki durak Endonezya MotoGP'de sıradaki durak Endonezya

Grand Prix, Formula 1, Ferrari, Bahreyn, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Formula 1'de 2022 sezonunun ilk pole pozisyonu Leclerc'in oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Formula 1'de 2022 sezonunun ilk pole pozisyonu Leclerc'in oldu - Son Dakika
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