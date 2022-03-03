Formula 1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Formula 1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti

03.03.2022 16:37
Formula 1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti

Formula 1, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası 2022 takviminde yer alan ve iptal edilen Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini resmi olarak tamamen feshedildiğini duyurdu.

Formula 1, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası 2022 takviminde yer alan ve iptal edilen Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini resmi olarak tamamen feshedildiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası birçok branşta alınan art arda kararlar motor sporlarına da yansıdı. Formula 1 yönetimi, resmi sitesinden yaptığı açıklamada mevcut şartları göz önüne alarak bu yıl da takvimde bulunan Rusya Grand Prix'sinin mevcut kontratını tamamen feshettiği belirtti.


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Grand Prix, Formula 1, Ukrayna, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Formula 1, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti - Son Dakika


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