Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, 3-1 kazandıkları Groningen maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Burak Yılmaz yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." dedi.
Veda mesajı olarak yorumlanan bu paylaşım sonrası Fortuna Sittard Kulübü Scout Müdürü Sjoerd Ars yaptığı açıklamada, "Biz de şaşırdık, bugünkü önemli zafer onu oldukça rahatlattı. Belki yanlış bir çeviri, İngilizcesi tam olarak akıcı değil. Ya da halkla olan etkileşiminden rahatsız. Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Pazartesi günü oturup ne olduğunu tamamen öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz'ın paylaşımı:
Son Dakika › Spor › Foruna Sittard'ta Burak Yılmaz krizi! Paylaşımı gören yetkili şoka uğradı: Ne olduğunu öğreneceğiz - Son Dakika