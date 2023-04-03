Foruna Sittard'ta Burak Yılmaz krizi! Paylaşımı gören yetkili şoka uğradı: Ne olduğunu öğreneceğiz - Son Dakika
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Foruna Sittard'ta Burak Yılmaz krizi! Paylaşımı gören yetkili şoka uğradı: Ne olduğunu öğreneceğiz

03.04.2023 11:37

Fortuna Sittard forması giyen deneyimli santrafor Burak Yılmaz, yaptığı paylaşımla kulübünü şoka soktu. Yılmaz yayınladığı mesajında, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullanırken, bu paylaşım deneyimli golcünün takıma veda ettiği şeklinde yorumlandı. Bir kulüp yetkilisi konuyla ilgili, "Biz de şaşırdık. Pazartesi günü oturup ne olduğunu öğreneceğiz." dedi.

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, 3-1 kazandıkları Groningen maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Burak Yılmaz yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." dedi.

"TAM OLARAK NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Veda mesajı olarak yorumlanan bu paylaşım sonrası Fortuna Sittard Kulübü Scout Müdürü Sjoerd Ars yaptığı açıklamada, "Biz de şaşırdık, bugünkü önemli zafer onu oldukça rahatlattı. Belki yanlış bir çeviri, İngilizcesi tam olarak akıcı değil. Ya da halkla olan etkileşiminden rahatsız. Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Pazartesi günü oturup ne olduğunu tamamen öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın paylaşımı:

Burak Yılmaz'ın paylaşımını gören kulüp yetkilisi şok oldu: Ne olduğunu öğreneceğiz
Burak Yılmaz'ın paylaşımını gören kulüp yetkilisi şok oldu: Ne olduğunu öğreneceğiz
Burak Yılmaz'ın paylaşımını gören kulüp yetkilisi şok oldu: Ne olduğunu öğreneceğiz
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Burak Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Foruna Sittard'ta Burak Yılmaz krizi! Paylaşımı gören yetkili şoka uğradı: Ne olduğunu öğreneceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Foruna Sittard'ta Burak Yılmaz krizi! Paylaşımı gören yetkili şoka uğradı: Ne olduğunu öğreneceğiz - Son Dakika
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