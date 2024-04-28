Frank van den Broek, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Frank van den Broek, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu kazandı

Geniş Video İzle

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı. Turun şampiyonu Frank van den Broek oldu ve Turkuaz Mayo'nun ebedi sahibi oldu. Yarışın genel şampiyonu ve diğer mayo sahipleri dünkü sonuçlarla tescil edildi. Q36.5 Pro Cycling takımı ise takım halinde şampiyonluğu elde etti.

28.04.2024 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Frank van den Broek kazandı

105.4 kilometrelik İstanbul etabı hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı

TUR'un şampiyon takımı Q36.5 Pro Cycling

İSTANBUL - 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek kazandı ve 2024'ün şampiyonu olarak Turkuaz Mayo'nun ebedi sahibi oldu. TUR'un İstanbul etabına hava muhalefeti engel oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 59. kez gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tamamlandı. Organizasyonun 8. ve son etabı olan İstanbul - İstanbul etabında yağmurlu hava etkili oldu. Yağış sonrası yolların kaygan olması sebebiyle 8. etap nötralize edildi. Bisikletçiler yarış dışı olarak İstanbul'da tur atıp etabı tamamladı. Yarışın genel şampiyonu, Yeşil Mayo, Kırmızı Mayo ve Beyaz Mayo sahipleri dünkü sonuçlar geçerli olmak üzere tescil edildi.

Geçtiğimiz pazar günü Antalya - Antalya etabı ile start alan ve 8 gün boyunca 1.188 kilometre yol kat eden bisikletçilerin bu yoğun mücadelesi İstanbul'da noktalandı. Tur'u DSM-Firmenich Takımı'ndan Hollandalı Frank Van Den Broek kazandı ve 2024'ün şampiyonu olarak Turkuaz Mayo'nun ebedi sahibi oldu. İkinciliği Terengganu Takımı'ndan Kudus Merhavi, üçüncülüğü de Polti Kometa Takımı'ndan Paul Double kazandı. Beyaz ve Kırmızı Mayoları da Bike Aid sporcusu Vinzent Dorn elde etti. Sprint Mayo'sunu ise yine DSM-Firmenich Takımı'ndan Tobias Andresen elde etti. Takım halinde şampiyonluğu da Q36.5 Pro Cycling aldı.

Son etap nötralize edildi

Sporcuların güvenliği ön planda olduğu için herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bugünkü yarış nötralize şekilde devam etti. Bisikletçiler, pelotonun önünde TUR'un mayolarını taşıyan liderlerin ardında, yine planlanan güzergahta, Caddebostan Sahili'nde 5 yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamladı. Bu etaptaki para ödülü bir hayır kurumuna bağışlanacak.

Beşiktaş Meydanı'ndan saat 11.00'de yola çıkan bisikletçiler saat 13.10 civarında Sultanahmet Meydanı'nda olurken, finiş noktasını 4 formanın liderleri birlikte geçti.

Kaynak: İHA

Hava Muhalefeti, İstanbul, Van, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Frank van den Broek, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
12:48 Beşiktaş’ta zincirleme kaza Yaralılar var Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
12:47 Antalya’daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL’lik ’’Milliyet farkı’’ faturası Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik ''Milliyet farkı'' faturası
12:07 İşte İYİ Parti’nin GİK ve MDK üyeleri Listede yakın zamanda istifa eden Ümit Özlale de var İşte İYİ Parti'nin GİK ve MDK üyeleri! Listede yakın zamanda istifa eden Ümit Özlale de var
16:16 4 dakikada 2 gol İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası 4 dakikada 2 gol! İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
15:54 Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı
15:37 Ünlü teknik direktör, şampiyon yaptığı takıma başkan oldu Ünlü teknik direktör, şampiyon yaptığı takıma başkan oldu
15:24 Arda Güler’in başarısı Barcelona’yı pişman etti Arda Güler'in başarısı Barcelona'yı pişman etti
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
14:48 Sayısız olaya tanıklık etmişti Gayrettepe’deki “birinci şube“ yıkıldı Sayısız olaya tanıklık etmişti! Gayrettepe'deki "birinci şube" yıkıldı
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
13:13 Seçim sonrası en ilginç pankart: 30 yıldır kamuya ait olan hat ve Iphone 13 Pro Max belediyemize teslim edilmemiştir Seçim sonrası en ilginç pankart: 30 yıldır kamuya ait olan hat ve Iphone 13 Pro Max belediyemize teslim edilmemiştir
12:18 Antalya’da Trafik Tartışması Sonucu Bıçaklanan Önder Çakır Hayatını Kaybetti Antalya'da Trafik Tartışması Sonucu Bıçaklanan Önder Çakır Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 16:47:51. #1.13#
SON DAKİKA: Frank van den Broek, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement