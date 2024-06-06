Almanya'nın Frankfurt Şehri: EURO 2024 Ev Sahibi ve Ekonomi Başkenti - Son Dakika
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Almanya'nın Frankfurt Şehri: EURO 2024 Ev Sahibi ve Ekonomi Başkenti

Almanya\'nın Frankfurt Şehri: EURO 2024 Ev Sahibi ve Ekonomi Başkenti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehri, ülke ekonomisinin başkenti olarak ön plana çıkıyor. Frankfurt, finans, fuar ve hizmet merkezi olarak önemli bir konuma sahip. Ayrıca, Avrupa'nın en yüksek gökdelenlerine ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor. Eintracht Frankfurt ise şehrin en ünlü futbol kulüplerinden biri.

06.06.2024 11:09
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehri, ülke ekonomisinin başkenti olarak ön plana çıkıyor.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da gerçekleştirilecek. Ülkedeki 10 farklı şehirde yapılacak organizasyonda Frankfurt da yer alıyor.

Main nehri kıyısında kurulan Frankfurt, bir milyona yakın nüfusuyla Hessen eyaletinin en büyük, Berlin, Hamburg, Münih ve Köln'den sonra Almanya'nın beşinci büyük şehri konumunda.

Orta Çağ'dan beri Almanya'nın en önemli kent merkezlerinden biri olan Frankfurt, sadece Almanya değil, Avrupa çapında da önemli bir finans, fuar ve hizmet merkezi konumunda. Şehir, Avrupa Merkez Bankası, Almanya Merkez Bankası, Frankfurt Borsası ve Frankfurt Fuarı'na ev sahipliği yapıyor.

İstanbul, aktarma merkezi tahtını elinden aldı

Havayolu trafiğinin Avrupa'daki en önemli istasyonu olan Frankfurt, bu özelliğini İstanbul'a kaptırdı.

Frankfurt Havaalanı, merkezi konumu ve dünya çapında en yoğun otoyol ağına sahip olmasıyla Avrupa'nın en önemli aktarma merkezlerinden biri konumundaydı. Ancak İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla şehrin eski popülerliği ve yoğunluğu kalmadı.

İstanbul, Avrupa'daki en önemli aktarma merkezi oldu.

Gökdelenleriyle ünlü

Frankfurt, Avrupa'nın en yüksek gökdelenlerine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

Avrupa çapında önemli bir finans merkezi olan şehir, başta Avrupa Merkez Bankası, Almanya Merkez Bankası ve Commerzbank binaları olmak üzere, çoğu bankalara ait Avrupa'nın en yüksek gökdelenlerine sahip.

Bankalar şehri olarak bilinen kent, Almanya ve Avrupa çapında faaliyette bulunan finans şirketlerinin Avrupa merkezi olarak konumlanmış. 40 katlı ve 148 metre yüksekliğindeki Eurotower, Avrupa Merkez Bankası Genel Merkezi olarak hizmet veriyor.

Öne çıkan kulübü Eintracht Frankfurt

Şehrin futbol alanında adını en çok duyuran kulübü Eintracht Frankfurt.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde 1 kez şampiyon olan kulüp, 2 kez de UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Eintracht Frankfurt, hem Almanya'da hem de Avrupa'da zaman zaman performansıyla adından söz ettiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Almanya'nın Frankfurt Şehri: EURO 2024 Ev Sahibi ve Ekonomi Başkenti - Son Dakika

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