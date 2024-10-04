Frankfurt, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Frankfurt, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

Eintracht Frankfurt, Beşiktaş'ı 3-1 yenerek mutlu olduklarını açıkladı. Kaleci Santos övgü aldı.

04.10.2024 01:16
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Dino Toppmöller, galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Toppmöller, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Zor bir maç oynadık. Savunmada ve hücumda çok iyi işler yaptık. Doğru zamanda golleri bulduk. Oyunun kontrolünü ele aldık. İyi bir ivme yakaladık. Kazanmaya devam ediyoruz. Ligdeki Bayern Münih maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada kritik kurtarışlara imza atan ve Ciro Immobile'nin penaltı vuruşunda gole izin vermeyen kaleci Kaua Santos'un performansıyla ilgili Alman teknik adam, "Santos çok önemli bir kaleci. Bu galibiyette bize çok yardımcı oldu. Penaltıda yaptığı kurtarışla maçın farklı bir hikayeye gitmesine engel oldu. İyi işler çıkarmaya devam etti. O son golü yememiş varsayıyorum. Harika bir iş çıkardı. Tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Frankfurt, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika

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