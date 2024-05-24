Fransa, ABD'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Fransa, ABD'yi 3-0 Yendi

Fransa, ABD\'yi 3-0 Yendi

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa, ABD'yi 3-0 yenerek galibiyetini elde etti. Fransa, organizasyondaki ikinci galibiyetini aldı. ABD ise henüz galibiyetle tanışamadı. Antalya seyircisi önünde oynamanın keyifli olduğunu belirten Fransız oyuncu Louati, Türkiye maçını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

24.05.2024 18:33
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Salon: Antalya

Hakemler: Erdal Akıncı (Türkiye), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Fransa: Seddik, Louati, Faure, Toniutti, Bultor, Tillie (Diez, Ngapeth, Patry, Brizard)

ABD: Ewert, Garcia, Gasman, Knigge, Kessel, Tuaniga (Hanes, Dagostino, Wildman, Marshman)

Setler: 25-22, 25-21, 25-21

Süre: 75 dakika (25, 26, 24)

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa, ABD'yi 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında Fransa ile ABD karşılaştı.

Fransa, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Louati, Türkçe "teşekkür ederim" diyerek başladığı konuşmasında Antalya seyircisi önünde oynamanın keyifli olduğunu belirtti. Louati, Türkiye maçını sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Organizasyondaki ilk maçında Bulgaristan'ı yenen, ikinci maçında ise Slovenya yenilen Fransa, bu sonuçla ikinci galibiyetini elde etti.

Ligde ilk maçında Polonya'ya yenilen ABD ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Ligde, bugünün son maçında Hollanda ile Polonya karşılaşacak

Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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