Fransa Bisiklet Turu'nda 16. etabı Jasper Philipsen kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fransa Bisiklet Turu'nda 16. etabı Jasper Philipsen kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Jasper Philipsen kazandı. Etabı 4 saat 11 dakika 27 saniyede bitiren Philipsen, Bahreyn Victorious takımından Alman Phil Bauhaus ve Uno-X Mobility'den Norveçli Alexander Kristoff'un önünde birinci oldu. Genel klasmanda liderlik ise BAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar'ın elinde bulunuyor.

16.07.2024 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

111. Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Jasper Philipsen kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Gruissan ile Nimes arasındaki 188,6 kilometrelik etapla devam edildi.

Etabı 4 saat 11 dakika 27 saniyede bitiren Philipsen, Bahreyn Victorious takımından Alman Phil Bauhaus ve Uno-X Mobility'den Norveçli Alexander Kristoff'un önünde birinci oldu.

Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan BAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 3 dakika 9 saniye farkı korudu.

Turun 17. etabı, yarın Saint-Paul-Trois-Chateaux ile Superdevoluy arasındaki 177,8 kilometrelik parkurda yapılacak.

2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 66 saat 7 dakika 51 saniye

3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +3 dakika 9 saniye

3. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +5 dakika 19 saniye

Kaynak: AA

Victorious, Bauhaus, Bahreyn, Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Bisiklet Turu'nda 16. etabı Jasper Philipsen kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
19:11 ABD’de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden’ın önüne geçti ABD'de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden'ın önüne geçti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Oğuz Aydın, Fenerbahçe’ye imzayı attı İşte sözleşme detayları Oğuz Aydın, Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşme detayları
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 21:25:34. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa Bisiklet Turu'nda 16. etabı Jasper Philipsen kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement