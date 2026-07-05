Fransa Çeyrek Finale Yükseldi!

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fransa, Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi Fas olacak.

Philadelphia Stadyumu'nda FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Paraguay-Fransa maçını Özbekistanlı hakem Ilgiz Tantashev yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 69'uncu dakikasında Fransa atağında ceza sahası içindeki pozisyon VAR incelemesi sonrası penaltı olarak değerlendirildi. 70'inci dakikada topun başına geçen Kylian Mbappe, topu filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan bölümlerde gol olmayınca Fransa karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi ise Kanada'yı eleyen Fas oldu.

Fransa'ya galibiyet golünü kazandıran Kylian Mbappe, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 7'ye yükselti ve gol krallığında Lionel Messi'yi yakaladı.