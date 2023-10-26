İsrail'in günlerdir Filistin halkına yaşattığı zulme ses çıkaran isimlerden biri de Nice forması giyen Youcef Atal'dı. 27 yaşındaki futbolcu için Fransa Futbol Federasyonu skandal bir karara imza atarak 7 maç men vermişti. Atal'ın şimdi de hapsi isteniyor.
Fransız basınında yer alan haberde; Youcesf Atal'ın 7 yıl hapis cezasına çarptırabileceği belirtildi. Öte yandan futbolcu 100 bin euro da para cezası ödeyecek.
Atal, Filistinli bir vaizin "Yahudiler için kara bir gün" yaşatması için dua ettiği ve İsrail'e "taş atan" Gazzelilerin "eline" destek vermesini istediği bir video paylaşmıştı.
Son Dakika › Spor › Filistin'e destek veren Nice'in yıldızı Youcef Atal'ın hapsi isteniyor - Son Dakika