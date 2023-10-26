Filistin'e destek veren Nice'in yıldızı Youcef Atal'ın hapsi isteniyor

İsrail 'in günlerdir Filistin halkına yaşattığı zulme ses çıkaran isimlerden biri de Nice forması giyen Youcef Atal'dı. 27 yaşındaki futbolcu için Fransa Futbol Federasyonu skandal bir karara imza atarak 7 maç men vermişti. Atal'ın şimdi de hapsi isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Atal, Filistinli bir vaizin "Yahudiler için kara bir gün" yaşatması için dua ettiği ve İsrail'e "taş atan" Gazzelilerin "eline" destek vermesini istediği bir video paylaşmıştı.