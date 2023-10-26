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Filistin'e destek veren Nice'in yıldızı Youcef Atal'ın hapsi isteniyor - Son Dakika

Filistin'e destek veren Nice'in yıldızı Youcef Atal'ın hapsi isteniyor

Son Güncelleme: 26.10.2023 08:30

Nice forması giyen Youcef Atal'a Filistin'e destek verdiği için Fransa Futbol Federasyonu tarafından 7 maç men cezası verilmişti. Bu skandal kararın ardından Cezayirli oyuncunun 7 yıla kadar da hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

İsrail'in günlerdir Filistin halkına yaşattığı zulme ses çıkaran isimlerden biri de Nice forması giyen Youcef Atal'dı. 27 yaşındaki futbolcu için Fransa Futbol Federasyonu skandal bir karara imza atarak 7 maç men vermişti. Atal'ın şimdi de hapsi isteniyor.

7 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Fransız basınında yer alan haberde; Youcesf Atal'ın 7 yıl hapis cezasına çarptırabileceği belirtildi. Öte yandan futbolcu 100 bin euro da para cezası ödeyecek.

NE OLMUŞTU?

Atal, Filistinli bir vaizin "Yahudiler için kara bir gün" yaşatması için dua ettiği ve İsrail'e "taş atan" Gazzelilerin "eline" destek vermesini istediği bir video paylaşmıştı.

Fransa'da skandal üstüne skandal! Filistin'e destek veren Nice'in yıldızı Atal'ın hapsi isteniyor

Filistin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filistin'e destek veren Nice'in yıldızı Youcef Atal'ın hapsi isteniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin'e destek veren Nice'in yıldızı Youcef Atal'ın hapsi isteniyor - Son Dakika
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