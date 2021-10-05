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Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü - Son Dakika

Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü

05.10.2021 12:03

Fransız basınında, Lille'in bu sezonki inişli çıkışlı performansında Burak Yılmaz'ın da etkisi olduğu ifade ediliyor. Burak'ın geçen sezonki oyunundan uzak olduğu yazılırken, forvetteki partneri Jonathan David'den destek geldi. David, "Burak gol atamasa da fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlarla gole yaklaşıyoruz. Marsilya maçında böyle değildi fakat Burak'ın gol atacağından eminiz" dedi.

Şampiyonluk sezonunda Burak Yılmaz ve Jonathan David'in uyumu, saha içinde olduğu gibi dışında da sürüyor. Golcü Jonathan David, basın toplantısında Burak Yılmaz'ın son günlerde düşen performansı sonrası milli yıldız için övgü dolu sözler kullanarak destek çıktı.

Fransa'da tartışmaların odağında olan Burak Yılmaz'a partnerinden destek geldi

"BÖYLE DEĞİLDİ"

Akşam'ın aktardığı habere göre; Burak Yılmaz'ın geçen sezonki özgüvenini yeniden kazanacağına dair şüphesi olmadığını söyleyen Jonathan David, "Burak Yılmaz gol atamasa da diğer oyunculara fırsatlar sundu. Bu fırsatları yakalayamazsak gole yaklaşamayız. Olimpik Marsilya maçında durum böyle değildi fakat Burak'ın gol atacağından eminiz" dedi.

SON GOLÜ GEÇEN AY

Bu sezon Ligue 1'de Jonathan David, 9 maçta 6 gol atarken, Burak Yılmaz ise 8 maçta 3 gol kaydetti. Burak, son golünü 10 Eylül'de Lorient deplasmanında kaydetti.

Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü

Burak Yılmaz, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Şenol Kara: Milli takımda oynadığı futboldan belliydi. Şenol Hocanın başını yaktı, Lilliedede birinin başını yakar. Durağan futbol oynuyor, eskiden savunma yapardı, artık onu yapacak enerjiside yok, topu ilerde de tutamıyor. Artık duran toptan penaltı arayan emektar santrafor oldu. Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Fransa'da tartışmaların ortasında kalan Burak Yılmaz partnerinden destek gördü - Son Dakika
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