Fransa, Dünya Kupası'nda en kötü senaryoyu yaşıyor! Kara kara sahaya nasıl çıkacaklarını düşünmeye başladılar - Son Dakika
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Fransa, Dünya Kupası'nda en kötü senaryoyu yaşıyor! Kara kara sahaya nasıl çıkacaklarını düşünmeye başladılar

23.11.2022 11:40

2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa, bir yıldızını daha sakatlığa kurban verdi. Maçta sakatlanan Lucas Hernandez'in Dünya Kupası'nı kapattığı belirtildi. Bu sakatlıkla birlikte Fransa, dev turnuvada 7 yıldız futbolcusunu kullanamayacak duruma geldi.

Fransa Milli Takımı'nda sakatlar kervanına yeni bir isim daha eklendi. Daha önce 6 futbolcusunu Dünya Kupası'na götüremeyen Horozlar, Lucas Hernandez'i de kaybetti.

DÜNYA KUPASI'NI KAPATTI

2022 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'yı 4-1 yenen Fransa'da Lucas Hernandez sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız futbolcunun, Dünya Kupası'nı kapattığı belirtildi.

Bu ne büyük şanssızlık! Fransa, Dünya Kupası'nda kara kara sahaya nasıl çıkacağını düşünüyor

6 FUTBOLCUYU KATAR'A GÖTÜREMEMİŞLERDİ

Fransızlar daha önce Dünya Kupası'na sakatlıkları nedeniyle Mike Maignan, Presnel Kimpembe, N'Golo Kante, Paul Pogba, Christopher Nkunku ve Karim Benzema'yı götürememişti.

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