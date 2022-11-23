Fransa, Dünya Kupası'nda en kötü senaryoyu yaşıyor! Kara kara sahaya nasıl çıkacaklarını düşünmeye başladılar

Fransa Milli Takımı'nda sakatlar kervanına yeni bir isim daha eklendi. Daha önce 6 futbolcusunu Dünya Kupası'na götüremeyen Horozlar, Lucas Hernandez'i de kaybetti.
2022 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'yı 4-1 yenen Fransa'da Lucas Hernandez sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız futbolcunun, Dünya Kupası'nı kapattığı belirtildi.
Fransızlar daha önce Dünya Kupası'na sakatlıkları nedeniyle Mike Maignan, Presnel Kimpembe, N'Golo Kante, Paul Pogba, Christopher Nkunku ve Karim Benzema'yı götürememişti.
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