Fransa'da Müslüman futbolcuları ayaklandıran skandal karar! Bütün takımlara aynı yazı gönderildi

Ne kadar dil dökse de olmadı! Erdoğan'dan taviz yok

Çok sayıda Müslüman futbolcunun forma giydiği Fransa'da futbol federasyonun aldığı karar büyük tartışma yarattı.

ORUÇ TUTAN FUTBOLCULARA AYRICALIK YOK

Fransa Futbol Federasyonu, Ramazan ayında oruç tutan futbolculara bir ayrıcalık tanınmayacağını kulüplere gönderdiği yazıyla bildirdi. Federasyonun gönderdiği yazıda, federasyon tüzüğünün 1. maddesini içeren bir metin yer aldı.

MÜSLÜMAN FUTBOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kulüplere yollanan yazıda, "Futbol, oyuncuların siyasi, dini, ideolojik ve sendikal düşüncelerini dikkate almaz. Bu ilke herkes için geçerlidir. Kurumlar, kulüpler, lisanslı sporcular, hakemler. Bu kurala saygı gösterilmesini sağlamak tüm paydaşların sorumluluğundadır." ifadeleri yer aldı. Birçok Müslüman futbolcunun top koşturduğu Fransa'da bu karar tepki çekti.

Cengiz Ünder

PREMIER LİG'DE İFTAR VAKTİ MAÇLAR DURACAK

İngiltere Premier Lig'de Ramazan ayı boyunca Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için maç oynanırken oyunun kısa bir süre durdurulacağı açıklanmıştı.