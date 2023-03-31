Fransa'da Müslüman futbolcuları ayaklandıran skandal karar! Bütün takımlara aynı yazı gönderildi - Son Dakika
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Fransa'da Müslüman futbolcuları ayaklandıran skandal karar! Bütün takımlara aynı yazı gönderildi

31.03.2023 17:21

Fransa Futbol Federasyonu, Ramazan nedeniyle oruç tutan futbolculara ayrıcalık tanınmayacağını, kulüplere yolladığı yazıyla açıkladı. Çok sayıda Müslüman futbolcunun forma giydiği Fransa'da alınan bu karar büyük tepki toplarken, bilindiği üzere daha önce Premier Lig'de, Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için maç oynanırken kısa bir süre oyunun durdurulacağı ifade edilmişti.

Çok sayıda Müslüman futbolcunun forma giydiği Fransa'da futbol federasyonun aldığı karar büyük tartışma yarattı.

ORUÇ TUTAN FUTBOLCULARA AYRICALIK YOK

Fransa Futbol Federasyonu, Ramazan ayında oruç tutan futbolculara bir ayrıcalık tanınmayacağını kulüplere gönderdiği yazıyla bildirdi. Federasyonun gönderdiği yazıda, federasyon tüzüğünün 1. maddesini içeren bir metin yer aldı.

MÜSLÜMAN FUTBOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kulüplere yollanan yazıda, "Futbol, oyuncuların siyasi, dini, ideolojik ve sendikal düşüncelerini dikkate almaz. Bu ilke herkes için geçerlidir. Kurumlar, kulüpler, lisanslı sporcular, hakemler. Bu kurala saygı gösterilmesini sağlamak tüm paydaşların sorumluluğundadır." ifadeleri yer aldı. Birçok Müslüman futbolcunun top koşturduğu Fransa'da bu karar tepki çekti.

Cengiz Ünder

PREMIER LİG'DE İFTAR VAKTİ MAÇLAR DURACAK

İngiltere Premier Lig'de Ramazan ayı boyunca Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için maç oynanırken oyunun kısa bir süre durdurulacağı açıklanmıştı.

YORUMLAR (1)
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