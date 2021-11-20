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Fransa ligindeki Türk futbolcular 'günah keçisi' seçildi: Yenilgilerin faturası Burak'a ve Yusuf'a kesildi - Son Dakika

Fransa ligindeki Türk futbolcular 'günah keçisi' seçildi: Yenilgilerin faturası Burak'a ve Yusuf'a kesildi

20.11.2021 17:07
Fransa ligindeki Türk futbolcular 'günah keçisi' seçildi: Yenilgilerin faturası Burak'a ve Yusuf'a kesildi

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Lille, deplasmanda 2 farklı öne geçtiği maçta Monaco'yla 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fransız taraftarlar ve medya, Burak Yılmaz ile Yusuf Yazıcı'yı hedef aldı. Geçen sezon Fransız ekibine tarihi bir şampiyonluk yaşatan milli futbolcularımızın alınan her kötü sonucun ardından tek suçlu ilan edilmeleri, Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.

Geçen sezon Lille'in tarihi başarısında büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransız medyası ve taraftarların hedef tahtası haline geldi. Lille'in Monaco'yla 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Bizim Çocuklar eleştirilerin merkezindeki isimler oldu.

"MAÇTA ÇOK AZ GÖRÜLDÜ"

NTV Spor'un haberine göre; Maçın ardından Footmercato yaptığı haberde Yusuf Yazıcı'nın etkisiz oyununa vurgu yaptı. Fransız sitesi milli futbolcu için, "Maçta çok az görüldü. Bazı anlar etkileyici olmaya çalışsa da çoğu top kaybıyla sonuçlandı. Bu maça damga vuramadı ve 70. dakikada yerini Niasse'ye bıraktı." ifadelerini kullandı.

"NEREDE DURACAĞINI BİLEMEDİĞİ İZLENİMİ VERDİ"

Yusuf Yazıcı'nın performansını eleştiren diğer bir site ise Maxifoot oldu. 24 yaşındaki futbolcunun kötü bir akşam geçirdiğini yazan Fransızlar, "Yusuf Yazıcı için kötü bir akşam. Nerede duracağını bilemediği izlenimini verdi. Topa her dokunduğunda kendini çok az güvende hissetti." değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE EN FAZLA OFSAYTA TAKILAN FUTBOLCU

Geçen sezonki performansının uzağında kalan Burak Yılmaz, Monaco maçının 90. dakikasında oyuna girdi. Opta'nın verilerine göre 36 yaşındaki golcü bu sezon 16 kez ofsayta düştü. Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla ofsayta takılan futbolcu oldu.

Fransa ligindeki Türk futbolcular 'günah keçisi' seçildi: Yenilgilerin faturası Burak'a ve Yusuf'a kesildi

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Milli, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa ligindeki Türk futbolcular 'günah keçisi' seçildi: Yenilgilerin faturası Burak'a ve Yusuf'a kesildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fransa ligindeki Türk futbolcular 'günah keçisi' seçildi: Yenilgilerin faturası Burak'a ve Yusuf'a kesildi - Son Dakika
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