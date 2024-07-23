Fransa\'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü

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Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, oldukça zorlu günler yaşıyor. Ligue 1'de mücadele ettiği 2021-2022 sezonunun sonunda küme düşürülen kulüp, borçları nedeniyle bir kez daha küme düşme cezası aldı.

Geçen sezon Ligue 2'yi 50 puanla 12. sırada tamamlayan Bordeaux, bir alt lige düşürüldüğü içinUlusal Lig'te (3. Lig) mücadele edecek.

Bordeaux'tan yapılan açıklamada Finansal Kontrol Departmanı tarafından verilen küme düşme cezasına itirazın geri çekildiği ve verilen cezanın kabul edildiği belirtildi.

Son olarak 2008-2009 sezonunda Ligue 1'de şampiyon olan Bordeaux'nun 4 Fransa Kupası, 3 Fransa Lig Kupası ve 2 Fransa Süper Kupa'sı bulunuyor.