Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü - Son Dakika
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Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü

Fransa\'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü

Finansal olarak zor bir dönemden geçen Fransa'nın köklü kulüplerinden Bordeaux, borçları nedeniyle Ligue 2'den Ulusal Lig'e (3. Lig) düşürüldü. 2008-2009 sezonunda Ligue 1'de şampiyon olan Fransız ekibinin 4 Fransa Kupası, 3 Fransa Lig Kupası ve 2 Fransa Süper Kupa zaferi bulunuyor.

23.07.2024 16:54
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Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, oldukça zorlu günler yaşıyor. Ligue 1'de mücadele ettiği 2021-2022 sezonunun sonunda küme düşürülen kulüp, borçları nedeniyle bir kez daha küme düşme cezası aldı.

Geçen sezon Ligue 2'yi 50 puanla 12. sırada tamamlayan Bordeaux, bir alt lige düşürüldüğü içinUlusal Lig'te (3. Lig) mücadele edecek.

Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü

Bordeaux'tan yapılan açıklamada Finansal Kontrol Departmanı tarafından verilen küme düşme cezasına itirazın geri çekildiği ve verilen cezanın kabul edildiği belirtildi.

Son olarak 2008-2009 sezonunda Ligue 1'de şampiyon olan Bordeaux'nun 4 Fransa Kupası, 3 Fransa Lig Kupası ve 2 Fransa Süper Kupa'sı bulunuyor.

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Son Dakika Spor Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Uçan Adam: Aklıma Bursaspor geldi nedense . Ankaragücü ile elele :))) 4 0 Yanıtla
  • karaca yusuf: aklıma Bursaspor geldi 4 0 Yanıtla

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