Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
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Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından

06.03.2022 22:22

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Groenendijk, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, haftayı üç puanla kapatıp ligde daha rahat bir konuma geldiklerini belirtti.

Gol yemeden puan ya da puanlar almanın önemli olduğunu vurgulayan Groenendijk, şunları kaydetti:

"Bu maçta hedef üç puandı. Bunu aldığımız için çok mutluyuz. Önemli olan üç puanı aldık. Böylesi karşılaşmalarda özel oyunculara ihtiyaç vardır. Bugün Fernando, çok güzel firik golüyle bize üç puanı kazandırdı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bizi rahatlatan bir üç puandı. Eksiklerimizi değerlendirip Başakşehir maçında da istediğimiz sonucu almak istiyoruz."

Çalımbay: "Risklere girdik ama gol atamadık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri gibi oynayamadıklarını ifade etti.

Frikik golüyle ilk yarı sonrası soyunma odasına 1-0 geride girdiklerini hatırlatan Çalımbay, "İkinci yarıya çok iyi başladık. Antalyaspor'u sahasından çıkarmadık. Rakibin bir iki kontratağı vardı. Birçok pozisyon yakaladık. Son pasları değerlendiremedik. Kanatları kullandık, ortadan geldik, her yerden geldik. Risklere girdik ama gol atamadık. Bizim için üzücü bir mağlubiyet oldu. Kazanabileceğimiz bir maçtı." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından
Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından
Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından
Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından
Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından
Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından
Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından
Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sivasspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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