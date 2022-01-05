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Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

05.01.2022 20:55
Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

Koronavirüs ve grip yüzünden Beşiktaş 11, Antalyaspor 4 eksikle çıktıAhmed Bin Ali Stadyumu'nda Dünya Kupası provası yapıldıMaça ilgi beklenenden az olduAli DANAŞ / DOHA - Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali...

Koronavirüs ve grip yüzünden Beşiktaş 11, Antalyaspor 4 eksikle çıktı

Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Dünya Kupası provası yapıldı

Maça ilgi beklenenden az oldu

Ali DANAŞ/ DOHA - Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda çıktı. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği ve Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil'in yaptığı müsabaka, TSİ 20.45'te başladı.Son 3 günde yaşanan koronavirüs ve grip vakaları yüzünden Beşiktaş 11, Antalyaspor ise 4 eksikle sahaya çıktı.Siyah beyazlıların kadrosunda A takım düzeyinde ilk 11 haricinde sadece 3 oyuncu bulunurken, diğer 4 futbolcu ise altyapıdan kadroya dahil edildi.Siyah beyazlılarda kalede Ersin oynarken, defans dörtlüsü Rosier, Vida, Montero ve Rıdvan'dan oluştu. Pjanic, Josef ve Atiba'nın orta sahada bulunduğu takımda, hücum hattında ise Kenan, Larin ve Batshuayi yer aldı.Antalyaspor ise karşılaşmaya Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Doğukan, Poli, Milosevic, Güray, Ghacha, Crivelli ilk 11'iyle çıktı.AHMED BİN ALİ STADYUMU'NDA DÜNYA KUPASI PROVASI YAPILDIKatar'ın 2022 Dünya Kupası için yeniden yaptığı Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda bu organizasyonun resmi provası da yapıldı.Tamamen FIFA'nın istediği Dünya Kupası kurallarının geçerli olduğu iki gün boyunca olağanüstü güvenlik tedbirlerinin alındığı görüldü. Arasında oldukça fazla mesafe olan iki ayrı güvenlik bölgesi oluşturulan statta, Katar'ın "HES kodu" olan "Ehteraz" programının onay vermediği kişiler stadın en dış güvenliğinden dahi içeri alınmadı.Stat içinde de süren güvenlik ve konum hassasiyetlerinin çok fazla üst düzeyde olması Türkiye'den gelen protokol, basın mensubu ve taraftarların zaman zaman sıkıntı yaşamasına sebep oldu.Tüm stat sınırları içinde tam kapsamlı sigara yasağı olması sebebiyle, güvenlik bölgesinden geçişte yiyecek ve içeceklerin yanı sıra, sigara, çakmak ve kibritlerin de toplandığı dikkat çeken önlemlerden biriydi.MAÇA İLGİ BEKLENENDEN AZ OLDU

2016 yılında yeniden yapılan ve 40 bin 740 kapasitesi olan statta maça ilgi beklenenin altında kaldı. Maç için satıldığı açıklanan 5 bin bilete ek olarak, gün boyunca Katar'da yaşayan Türk vatandaşlarına da çağrılar yapılarak maç davetiyesi sağlandı.


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Dünya Kupası, Koronavirüs, Antalyaspor, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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