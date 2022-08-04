Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Öte yandan, kulübü ziyaret eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı , Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla buluştu.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda pas yaptı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

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