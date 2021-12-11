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Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından

11.12.2021 22:43
Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un lider Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un lider Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından iki takımın teknik adamları açıklama yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rakip takımın antrenörü Nuri Şahin'den söz ederek, "Aslında onunla aynı ekibin içerisinde olmayı düşünüyorduk. Erkenden antrenörlüğe soyundu. Geldiği günden itibaren de oyun formasyonu olarak Antalyaspor'u verilerle, oyun olarak değiştirdi" dedi.

Maça bireysel olarak da oyun olarak da iyi başlayamadıklarını ifade eden Abdullah Avcı, "Rakibimiz ne oynadığımızı biliyordu. Biz de rakibin ne oynadığını biliyorduk. Planlarımızı karşılıklı olarak sahanın içinde uygulamaya başladığımızda hem oyun organizasyonu olarak hem de bireysel performans olarak sahaya bunu yansıtamadık. Buna rağmen duran toptan fırsatı yakaladık. Tabii penaltı golü ile eşitlik oldu" diye konuştu.Devre arasında 1-2 oyun formasyonunda değişikliğe gittiklerini sözlerine ekleyen Avcı, "Topa biraz daha fazla sahip olmaya çalıştık. Zaman zaman oyuna girdik. Zaman zaman giremedik. Kendi kalemize attığımız bir golle mağlup olduk. İlk defa deplasmanda kaybettik. Namağlup şampiyon olacağız demedik. Nasıl 3 puan kazanıyorsak, bugün de 3 puan kaybettik. Antalyaspor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Onları daha iyi hale getirmek için, hem performans hem de oyun olarak buna davetiye çıkardık aslında. Dediğim gibi bu bir iş kazası diyebiliriz. Nasıl 3 puan kazandıysak, 3 puan kaybettik. Buradan neler çıkartabiliyoruz? Hem oyun olarak, hem enerji olarak bunun üzerinde çalışıp cumartesi günü saat 16.00'da bütün Trabzonspor taraftarını maça bekliyoruz. Ondan sonraki sürece devam edeceğiz" dedi.Bir soru üzerine, futbolcularının maç sonu üzgün olduğunu belirten Abdullah Avcı, bunun da normal olduğunu ifade etti. Üzülürken oyundan veya bireysel performanstan neler çıkartılabilir buna bakmak gerektiğini de söyleyen Avcı, 38 haftanın her haftasında aynı ritmin yakalanamayacağını, bazen iyi oynarken kaybedilebileceğini, bugün kötü değil de parçalı bir oyunla kaybettiklerini ve buradan neler çıkarmaları gerektiğinin önemine değindi."Trabzonspor bugüne kadar ne kadar yol aldı? Ne gibi hedefleri var?" şeklindeki bir soruya ise Avcı şu yanıtı verdi: "Bugün Trabzonspor'un geldiği nokta, bütün rekorları kırarak, bugün ilk defa 13 ayrı deplasmanda maç kaybettik. Rakibe de saygı göstermek lazım. Aslında bütününde baktığınız zaman harika işler yaparak gidiyor bu takım. Dünyanın en iyi takımları da üst üste kaybediyor. Bugün bir maç kaybettik sadece. Hiçbir şey kaybetmedik. Yolumuza devam edeceğiz."Nwakaeme'nin sakatlığının sorulması üzerine Abdullah Avcı, "Durumu yarın belli olacak. Ama bu futbolcu Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu. Sakatlanması tabii ki üzücü. Sakatlıkları bütün takımlar yaşıyor. Yoğun bir grafik. Yarın daha net belli olacak. Bireysel performansını yansıttığı zaman çok etkin bir oyuncu. Bugün olsaydı daha iyi değerlendirme yapabilirdim ama olmadığı için değerlendirme yapamıyorum" dedi.GROENENDIJK: BUGÜN EĞLENELİM, KEYFİNİ ÇIKARALIMFraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk ise geceyi zaferle kapattıklarını belirtti. Lig liderini hak ederek yendiklerini ifade eden Groenendijk, "Kendi oyunumuzu oynayarak kazandığımız bir maçtan bahsediyoruz. Birçok fırsat yakaladık. Hepsini gole çeviremesek de bunları yakalamak önemliydi. Zorlu bir rakibe karşı da oynadığımızı biliyorduk. Çünkü çok kaliteli ayaklar vardı. Özellikle hücum bölgesinde. Çocuklar ellerinden geleni yaptılar. Yapıyorlar da. Hiçbir maçı kazanmak kolay değildir. Ama bu derece zorluk seviyesi yüksek bir maçı kazanmak da ayrıca tebrik edilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Geçen haftanın da rövanşını aldık diyebiliriz. Tabii rakibin rövanşından değil, kendi rövanşımızdan bahsediyoruz. Geçen hafta ile bu haftaki oyun kalitesi o kadar fark var ki, aslında kendi hatamızı cezalandırıp, bu maçta asıl nasıl oynamamız gerektiğini gösterip, bu şekilde kazandığımızı düşünüyorum. Yani kendi kendimizi onore ettik" ifadelerini kullandı.İkinci yarıda çok zorlandıkları anlarda taraftarın desteğini arkalarında gördüklerini sözlerine ekleyen Groenendijk, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Geçen hafta güzel galibiyetin ardından kötü bir galibiyet almıştık. Ayağımızın yere sağlam basması gerekir. Bugün eğlenelim, keyfini çıkaralım. Yarından itibaren aynı ciddiyetle Konyaspor maçına hazırlanalım."

Trabzonspor taraftarının sosyal medyada Antalyaspor'u küçük gören paylaşımları sorulan Groenendıjk, "Böyle şeyler yapmak çok tehlikeli. Bazen üzülebiliyorsunuz. Ben Hollandalıyım. Türkçe mesajları okuyamıyorum ve çeviri yaptırmıyorum. Belki oyuncularım ekstra bir motive sağlamış olur. 95 dakika iyi mücadele ettik ve savaşan bir takım, tebrik ediyorum" diye konuştu.

- Eğlenelim

Abdullah Avcı, Antalyaspor, Trabzonspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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