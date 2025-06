Fred\'den sezon paylaşımı: Hedeflerimize ulaşamadık

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha Fred, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Brezilyalı yıldız, yaptığı paylaşımda geride kalan sezona dair düşüncelerini paylaştı.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞAMADIK"

Paylaşımında hedeflerine ulaşamadıklarını belirten yıldız oyuncu, "2024/25 sezonu sona erdi. Bu yıl her şeyini ortaya koyan herkese, takım arkadaşlarıma, personelimize, taraftarlarımıza ve yanımızda olan herkese teşekkürler. Çok mücadele ettik ama ne yazık ki hedeflerimize ulaşamadık. Yine de çabamızdan dolayı gurur duyuyorum. Her an, her ders için minnettarım. Tanrı'ya şükürler olsun!" ifadelerini kullandı.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 45 maçta forma giyen yıldız orta saha, söz konusu maçlarda 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.