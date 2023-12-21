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Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı - Son Dakika
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Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin 4-3 kazandığı Kayserispor maçının uzatma dakikalarında Fred'e kırmızı kart gösteren hakem Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı. Küçük, maç sonu raporuna Fred'in ''Why are you giving faul? F*cking stupid referee'' dediğini yazdı.

Fred\'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük\'ün raporu ortaya çıktı
21.12.2023 - 15:37,  Güncelleme: 15:41
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Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından olan Fred, dünkü Kayserispor mücadelesinin son anlarında hakeme yaptığı itirazların ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Brezilyalı futbolcu, ligde oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe cephesinden kartın haksız yere gösterildiği belirtilirken hakem Zorbay Küçük'ün maç sonu raporunda yazdıkları ortaya çıktı.

Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, maç sonu raporuna Fred'in "Why are you giving faul? F*cking stupid referee" dediğini yazdı. Brezilyalı futbolcunun ise Fenerbahçeli yetkililere kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak sadece "This is stupid faul" dediğini aktardığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TAHKİM KURULU'NA BAŞVURACAK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği kararın ardından Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı. Fred'in kırmızı kart gördüğü pozisyona itiraz edecek olacak sarı-lacivertlilerin başvuru dosyasına dudak okuma uzmanından alınacak olan raporun da ekleneceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin itirazın ardından Tahkim'den gelecek olan karara göre; Fred'in derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak.

YORUMLAR (1)
  • Fevzi Kocakulak: Fb kulübü boşuna tahkime başvurmasın Tahkim Kurulu onay makamı gibi Gelen kararları onaylar o kadar Yanıtla 2 0

Zorbay Küçük, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı - Son Dakika
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