Fred'den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim diyerek... - Son Dakika
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Fred'den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim diyerek...

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Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, eski takım arkadaşı Jhon Duran hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Duran'ın antrenmanlardan zaman zaman kaytardığını anlatan Fred, Kolombiyalı golcünün kendisine "Ben zaten zenginim. Koşmama gerek yok" dediğini söyledi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya imza atan Fred, Brezilya basınına verdiği röportajda eski takım arkadaşı Jhon Duran hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Brezilyalı futbolcunun Duran'ın karakteri, antrenmanlara yaklaşımı ve parayla ilgili düşüncelerine ilişkin anlattıkları dikkat çekti.

"OYNADIĞIM EN ÇATLAK FUTBOLCU"

Fred, kariyerinde birlikte forma giydiği futbolcular arasında en "çatlak" ismin Jhon Duran olduğunu söyledi. Kolombiyalı golcünün hiçbir şeyi umursamadığını ifade eden Fred, "Jhon Duran. O adam hiçbir şeyi takmıyor dostum, ne eğlenceli adam ama! Çok da iyi insan. Ama var ya, hiçbir şeyi umursamıyor" dedi.

"BEN ZATEN ZENGİNİM, KOŞMAMA GEREK YOK"

Fred'in en dikkat çeken açıklamalarından biri ise Duran'ın antrenmanlara yaklaşımıyla ilgili oldu. Brezilyalı futbolcu, Duran'a birlikte antrenman yapmayı teklif ettiğini ancak eski takım arkadaşından, "Abi, ben zaten zenginim. Koşmama gerek yok" yanıtını aldığını söyledi. Fred, Duran'ın daha sonra sağlık departmanına giderek antrenmandan kaytardığını anlattı.

"NE KADAR ÇOK PARA, O KADAR İYİ"

Duran'ın Zenit'e transferi öncesinde aralarında geçen bir konuşmayı da anlatan Fred, Kolombiyalı futbolcuya daha fazla para kazanacağını söylediğini belirtti. Fred'in aktardığına göre Duran buna, "Abi, ne kadar çok o kadar iyi, ne kadar çok o kadar iyi" karşılığını verdi.

"AİLEMİN VE ÜÇ NESLİN HAYATINI KURTARDIM"

Fred, Duran'ın kazandığı parayla ilgili düşüncelerini de anlattı. Brezilyalı futbolcu, eski takım arkadaşının kendisine, "Benim, ailemin ve üç neslin hayatını kurtardım zaten..." dediğini aktardı.

Fred'den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim diyerek...

"ONA SİNİR OLUYORDUM"

Duran'ın rahat tavırlarının zaman zaman kendisini sinirlendirdiğini söyleyen Fred, buna rağmen Kolombiyalı futbolcunun iyi bir insan olduğunu belirtti. Fred, "Öyle bir herif işte, ona sinir oluyordum. 'Hayatımı, ailemi kurtardım' diyordu" ifadelerini kullandı.

"SONRA TAMAMEN BIRAKTI"

Fred, Duran'ın Fenerbahçe'ye ilk geldiği dönemde antrenmanlara katıldığını ancak daha sonra durumun değiştiğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Fenerbahçe'de başlarda en azından antrenmana falan çıkıyordu, sonra tamamen bıraktı..." dedi.

"UMARIM BİRAZ DURULMUŞTUR"

Duran'ın çocuk sahibi olacağını belirten Fred, bunun eski takım arkadaşının hayatında bir değişime yol açmasını umduğunu ifade etti. Fred, "Ama şimdi sanırım çocuğu olacak, umarım biraz durulmuştur, biraz sakinleşmiştir" sözlerini kullandı.

Atletico MineiroFenerbahçeSporSon Dakika

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