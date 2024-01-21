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Freiburg, Attila Szalai'yi sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika
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Freiburg, Attila Szalai'yi sezon sonuna kadar kiraladı

Bundesliga ekibi Freiburg, TSG Hoffenheim'da forma giyen Macar defans oyuncusu Attila Szalai'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Szalai, sezonun geri kalanında Freiburg'da forma giyecek.

Freiburg, Attila Szalai\'yi sezon sonuna kadar kiraladı
21.01.2024 - 14:40,
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Bundesliga ekibi Freiburg, TSG Hoffenheim'da forma giyen Macar defans oyuncusu Attila Szalai'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Alman ekibi TSG Hoffenheim'da oynayan Macar futbolcu Attila Szalai'nin yeni adresi belli oldu. Szalai, sezonun geri kalanında Alman temsilcisi Freiburg'da geçirecek. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettikleri ifade edildi.

Attila bu sezon Hoffenheim ile toplam 5 resmi maçta görev aldı.

Freiburg ise ligde oynadığı 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 28 puanla 7. sırada bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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