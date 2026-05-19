Freiburg\'dan Büyük Meydan Okuma

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Aston Villa ile oynayacakları maçın kendileri için büyük bir meydan okuma olacağını dile getirdi. Schuster, planlarının ise 90 dakika sonunda maçı kazanmak olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg, yarın saat 22.00'da Beşiktaş Park'ta İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımdaki oyuncuları en uygun şekilde değerlendirmeye çalıştıklarına değinen Schuster, "İlk 11'i belirleme açısından son birkaç haftadır da böyle gittik. Tabii çok rekabetçi bir durum söz konusu. Takım içerisinde, oyuncular arasında ciddi rekabet var. Bu da bir motivasyon kaynağı; antrenmanlarda, maçlarda olsun. Bütün oyuncular yeteneklerini sergilemek istiyorlar. Tabii hocanın işini biraz zorlaştıran bir şey bu, ilk 11'i seçerken. Ama doğru ilk 11'i seçtiğimizi düşünüyoruz, hatta bundan eminim" ifadelerini kullandı.

"Unai Emery Avrupa Ligi finalinin kralı olarak adlandırılıyor"

Unai Emery'nin UEFA Avrupa Ligi'nde çok başarılı olduğunu sözlerine ekleyen Alman çalıştırıcı, "Avrupa Ligi finalinin kralı olarak adlandırılıyor, o kadar çok kazandı ki artık. Tabii duyduklarım, bildiklerim, okuduklarım, kulağıma çalınanlar, her zaman kendisinin iyi bir planı olduğuna işaret ediyor. Bizim birçok maçımızı bence izlemiştir ve mükemmel bir hazırlık yapmıştır ekibi oluşturma anlamında. Beklentilerinin ne olduğu, nasıl bir enerji içerisinde olduğu ve sahada çok sıklıkla aktif olarak da görüyoruz. Takımının oynayış tarzına da yansıyan bir boyutu var bunun" diye konuştu.

"Son adımı da atmayı ümit ediyoruz"

Uzun süredir beraber oynayan bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Schuster, "Tabii ki güçlü olduğumuz noktalardan bir tanesi, uzun süredir birlikte olan birçok oyuncumuz var, birçok hocamız var, personelimiz var. Birbirimizi tanıyoruz, oyuncuları iyi tanıyoruz, oyuncuların insani boyutunu biliyoruz, bu bizim avantajlarımızdan bir tanesi. Mentalitemizin önemli bir boyutu, ekibin bu şekilde bir araya gelmiş olması. Birbirimize çok yakın olmaya devam ediyoruz. Özellikle böylesi günlerde herkesin tabii inandığı, dilediği bir hedef var karşımızda. Son adımı da atmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Özellikle bu statta konsantrasyonumuzu kaybetmemek ve plana sadık kalmak çok önemli"

Matthias Ginter'in özel bir oyuncu olduğunu vurgulayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Sürekli kazanma arzusu olan bir oyuncu. Tabii ki onun için ve takım arkadaşları için önemli bir maç. Bu mentaliteyi paylaşan başka birçok oyuncumuz var. Tabii karşı takımda da benzer bir mentaliteye sahip oyuncular mutlaka vardır. Yarın bu enerjiyi ve mentaliteyi sahaya yansıtabilmek önemli olacaktır. Son hafta içerisinde bizim odaklandığımız ve güçlü olduğumuz konulardan bir tanesi bu, tam olarak. Yani oyun planımız, maç planımız, ne yapmamız gerektiği, buna odaklanmaya devam ediyoruz. Özellikle bu statta konsantrasyonumuzu kaybetmemek ve plana sadık kalmak çok önemli" dedi.

"Çok büyük bir baskı, çok büyük bir kaygı, endişe hissetmiyorum"

Geride kalan birkaç yıl içerisinde kulüp olarak farklı durumlarda kaldıklarını hatırlatan Schuster, "2. Lig'e düştük. Şimdi bugün buradayız, bir Avrupa finaline çıkıyoruz. Şu an çok büyük bir baskı, çok büyük bir kaygı, endişe hissetmiyorum. Tam aksine büyük bir mutluluk duyuyorum takım sayesinde, çünkü takım gerçekten bana güven aşılıyor desem yeridir. İnanıyorlar, oyuncuların kalitesi son derece yüksek. Belirleyici olacak olan şey, tabii ki takımın tecrübesi ve bazı oyuncuların da kariyerlerinde daha önce finale çıkmış, final maçı oynamış olmaları. Sezon esnasındaki performansımız ve tecrübemiz bize gerekli güveni veriyor" cümlelerine yer verdi.

"Hedefim; oyunculuğuma kıyasla daha iyi bir hoca olmak"

En önemli şeyin kulübü daha da geliştirmek olduğunun altını çizen Julian Schuster, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu takımla birlikte, bu kulüple birlikte bir oyuncu olarak büyüme fırsatı buldum, şimdi antrenör olarak, hoca olarak aynı şeyi yapıyorum. Çok müteşekkirim. Bu kişisel gelişimimde çok büyük bir payı oldu bu kulübün. Buna karşılık olarak oyuncuları, kulübü, takımı daha da geliştirmek benim her sabah günüme başlarken en büyük motivasyonum. Çok çok özel bir görev benim için. Benim en büyük tutkum bu. Bu tutkuya sahip olmanız lazım ki zaten yapmanız gerekenler için gerekli enerjiyi bir yerden bulabilesiniz. Şahsi olarak benim hedefim; oyunculuğuma kıyasla daha iyi bir hoca olmak, daha iyi bir antrenör olmak."

"Maç planına sadık kalmamız lazım"

Maç içinde odağı kaybetmemeleri gerektiğini aktaran Alman teknik direktör, "Maç planına sadık kalmamız lazım. Kendi güçlü olduğumuz özellikleri ön plana çıkarmamız ve rakibin de özelliklerini, güçlü olduğu yanları kabullenmemiz gerekiyor diyebilirim. Tabii başka unsurları da olacaktır bu konuşmanın ama en önemli noktalar; odağımızı yarın kaybetmemek" ifadelerini kullandı.

"Daha iyi bir hoca olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum"

Unai Emery ile maç öncesinde konuştuğunu anlatan Schuster, "Tabii bu tür tecrübe sahibi hocaların gösterdiği örnek, diğer antrenörler için önemli. Bu tür kişileri dinlemek, tecrübelerine kulak vermek, futbolla ilgili düşüncelerini analiz etmek... Takım nasıl yönetilir, bu gibi konularda size söyleyeceklerini dinlemek önemli. Daha iyi bir hoca olmak için, antrenör olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bunun içerisinde bu tür hocalarla iletişim içerisinde olmak da var. En önemli olan şey; hep soru sorup sorularınıza cevaplar almak, bunlardan çıkarımlar yapıp yeni şeyler öğrenmek. Çok tecrübeli bir isim. O yüzden bu tür anlarda söyleyeceklerine kulak asmak gerekiyor" dedi.

"Yarın bizim için büyük bir meydan okuma olacaktır"

Aston Villa'nın çok etkileyici bir takım olduğunu hatırlatan Julian Schuster, "Bir ekip olarak çok uyumlular. Maximilian'ın da söylediği bir şey bu. Maçın her aşamasında çok net bir oyun planları, maç planları var, ne yapacaklarını biliyorlar. ve futbolun altın çağına adeta temsil eden çok farklı tecrübe seviyelerinde güzel bir harman karşı takım. Watkins, Rogers gibi genç ve yetenekli oyuncuları da var. Ollie Watkins gibi oyunculara baktığımızda çok akıllıca paslar atıyorlar, zamanlamaları çok iyi. Bir ekip halinde, bir bütün olarak hareket etmeyi iyi beceriyorlar. Sakin kalıyorlar, çok dikkatliler maç içerisinde ve çok uyanıklar. O yüzden kopyalayabileceğiniz, çıkarım yapıp öğrenebileceğiniz birçok şey sunuyorlar size. Yarın bizim için büyük bir meydan okuma olacaktır" diye konuştu.

"Sevdiğiniz kişilerin sizinle birlikte olması çok önemli"

Kendi sahalarında, taraftarıyla çok güzel anlar yaşadıklarına değinen Schuster, "Tabii bizim yanımızda olan, bize destek veren herkesin katkısı kıymetli. Futbol, bizim ailelerimize de, takdir edersiniz ki, çok büyük bir yer tutuyor. Son birkaç hafta gerçekten duygusal olarak da yoğun geçti. Tabii çocuklarımızın bizimle birlikte burada olabilecek olması çok önemli, sevdiğiniz kişilerin sizinle birlikte olması çok önemli. Sezon esnasında da aileniz, arkadaşlarınız yanınızda oluyor. Dolayısıyla uçakta, otobüste, statta yanınızda olmaları önemli. Yarın da Freiburg'u tüm o kişiler, tüm insanlar, ailemiz, dostlarımız, taraftarlarımız kalplerinde taşıyacak ve destek verecek. Artık yapılması gereken bizim sahaya çıkıp o son adımı da atmak. Az önce de söylediğim bir şey var, Berlin'den çok güzel bahsediyor insanlar. Buraya da gelen taraftarımız var, hatta otostopla gelenler olduğundan bahsettik. Çok özel hikayeler bunlar, çok kıymetli hikayeler bunlar. Yarın da stadı doldurmamız önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Maç planımız 90 dakikanın bitiminde maçı kazanmak"

Maç planlarının penaltılara gitmek olmadığının altını çizen Alman çalıştırıcı, "Maç planımız 90 dakikanın bitiminde maçı kazanmak. Bir 8-9 kilometre daha uzun koştuğumuz, daha fazla koştuğumuz maçlar da oldu. Oyuncularımız hazır, gerekli fitness seviyesine sahipler. Ne kadar sürerse sürsün elimizden geleni yapmaya hazırız. Performans sergileyeceklerdir. Uzatmalara gidersek geçmiş tecrübelerimiz bize yardımcı olacak diye düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"Küçük detaylar belirleyici olacaktır"

Son olarak duran top senaryolarını çalışmanın önemini vurgulayan Schuster, "Bunlar antrenmanlarda belki üzerinde durulması zor olabilecek durumlar da olabiliyor. Yıl içerisinde bunu yaymanız gerekiyor, çünkü bir kere antrenmanda çalışıp ondan sonra sürekli uygulayabileceğiniz bir şey değil. Zamanlaması var, farklı faktörler devreye giriyor. Küçük detaylar belirleyici olacaktır. Bu tür fırsatları değerlendirmeye çalışırken yarın tabii önemli bunlar. Aston Villa da tabii bize fırsat vermemeye çalışacak. Ama eğer imkanımız olursa yararlanmaya çalışacağız" şeklinde sözlerini noktaladı. - İSTANBUL