FT Antalyaspor, çıkışını sürdürdü - Son Dakika
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FT Antalyaspor, çıkışını sürdürdü

07.03.2022 11:04
FT Antalyaspor, çıkışını sürdürdü

FT Antalyaspor, DG Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

FT Antalyaspor, DG Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Süper Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 28. hafta mücadelesinde sahasında DG Sivasspor'u Fernando'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 35 yaptı ve ligde 13. sıraya yükseldi. Antalyaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 8'e çıkardı. Kırmızı-beyazlılarda özellikle yeni transferlerin performansı teknik heyet, yönetimin ve taraftarın beğenisini topladı. Antalyaspor, son 6 haftada ise bir yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-beyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1 ve DG Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Bu 6 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Ligin 29. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak. - ANTALYA

FT Antalyaspor, çıkışını sürdürdü
FT Antalyaspor, çıkışını sürdürdü

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Süper Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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