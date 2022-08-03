FT Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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FT Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

03.08.2022 01:15
FT Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

FT Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

FT Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışan kırmızı-beyazlılar, akşam antrenmanını sahada Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde gerçekleştirecek. Salonda dayanıklılık ve kuvvet depolayan Antalya temsilcisi, sahada ise taktik ağırlıklı çalışma yapacak.

2. etap kamp çalışmasını Almanya'da gerçekleştiren Antalyaspor, burada 3 hazırlık maçı oynamıştı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FT Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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