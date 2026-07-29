Fuat Bavuk, Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Elazığspor forması giyen Fuat Bavuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını, gereken ödemeleri yaptıktan sonra kaldıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ilk resmi transfer açıklamasını yaptı. Gaziantep FK, son olarak Elazığspor forması giyen 26 yaşındaki Fuat Bavuk'u 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Profesyonel kariyerinde 218 resmi maça çıkan Bavuk, 68 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Futbola Kirazlıtepespor altyapısında başlayan Bavuk; Ümraniyespor, Şile Yıldız, Serik Belediyespor, 1461 Trabzon FK ve Elazığspor formaları giydi.

Fuat Bavuk, 2025-2026 sezonunda Elazığspor formasıyla 31 karşılaşmada 22 gol atarak, 2. Lig'de gol kral oldu.