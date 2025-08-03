Fuby Akademi Şampiyon Oldu

2025 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda birinciliği, Fuby Akademi Spor Kulübü elde etti.
Federasyonun açıklamasına göre, Denizli'deki Pamukkale Satranç Salonu'nda düzenlenen organizasyon, 9. tur karşılaşmalarıyla tamamlandı.
Fuby Akademi Spor Kulübü, 60 kulüp ve 700 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada birinci oldu.
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